Le Canada accède aux quarts de finale

Le Canada a battu la Corée lors de son dernier match de la phase préliminaire dimanche, mais ce ne fut pas aussi facile que prévu.

La formation canadienne en a fait juste assez pour venir à bout du club hôte au compte de 4-0 devant une salle comble à l’aréna Gangneung.

Avec une victoire combinée au gain de la Suède contre la Finlande, le Canada a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale en tant que «meilleur deuxième» des trois groupes.

Son prochain match sera disputé seulement mercredi. Dès que l’entraîneur-chef Willie Desjardins a été mis au courant de la situation, il a aussitôt donné une journée de congé à sa troupe. Il ne faut pas oublier que la formation canadienne vient de disputer trois matchs en quatre jours.

Pour revenir au match, Christian Thomas, Eric O’Dell, Maxim Lapierre et Gilbert Brûlé ont été les marqueurs pour les gagnants qui ont dominé 49-19 au chapitre des tirs au but.

Toutefois, le Canada a offert du jeu inégal durant cette rencontre, surtout au deuxième vingt où la Corée a eu l’avantage pendant une dizaine de minutes.

Est-ce qu’il faut s’inquiéter de la prestation du Canada? Un peu. On est en train de constater qu’il pourrait être difficile pour les représentants canadiens de monter sur la plus haute marche du podium ou d’obtenir une médaille tout court.

Selon les matchs de la phase préliminaire, la Finlande, la Suède, les représentants de la Russie, le Canada et la République tchèque seront les prétendants au titre olympique. Il est difficile de dire qui a une longueur d’avance dans cette course à l’heure actuelle.

PLAYOFF PICTURE SET! #SWE, #CZE, #OAR & #CAN earn a quarter-final bye, the rest plays a qualification playoff game on Tuesday. More information and game times: https://t.co/kRVUPZpBJi pic.twitter.com/xVpVrB03uG