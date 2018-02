Un jeune centre dans la mire du CH

«J’ai assez d’expérience pour reconnaître un joueur qui veut partir. Depuis deux bonnes semaines, Max Pacioretty me donne cette impression. Il ne s’implique pas assez, il ne veut surtout pas se blesser.»

Un recruteur d’une équipe de l’Association de l’Est a fait ce constat en parlant du capitaine du Canadien.

À ses yeux, il n’y a pas de doute. Pacioretty aimerait porter un autre uniforme que celui du CH d’ici la date limite des transactions du 26 février.

À l’image du Tricolore, Pacioretty connaît une saison pénible avec 33 points (16 buts, 19 passes) en 58 rencontres. L’Américain de 29 ans n’a pas marqué à ses 9 dernières rencontres, obtenant quatre passes et présentant undifférentiel de -6.

«Le Journal de Montréal» a pris le pouls de quatre recruteurs professionnels, deux dans l’Est et deux dans l’Ouest, pour avoir une idée de la valeur du numéro 67 sur le marché. Pour le bien de l’exercice, ils ont exigé de garder leur identité confidentielle afin de respecter leur engagement envers leur équipe respective.

Bonne valeur

Âgé de 29 ans et avec cinq saisons de 30 buts ou plus derrière la cravate, Pacioretty sera l’un des attaquants les plus convoités si jamais Marc Bergevin décide de couper les ponts avec lui.

«Pacioretty a une grande valeur en ce moment, a dit un recruteur de la division Pacifique. Il entre dans la même catégorie qu’Evander Kane avec les Sabres et Mike Hoffman avec les Sénateurs. On parle de trois bons marqueurs. Des trois, Kane est le seul qui deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Même s’il risque d’être uniquement un joueur de location, on raconte que les Sabres exigent pour Kane un choix de premier tour, un espoir et un joueur déjà dans la LNH. J’imagine que la facture pourrait être plus salée pour Pacioretty.

«Sur le plan contractuel, Pacioretty est un joueur très intéressant à un salaire raisonnable de 4,5 millions pour cette année et l’an prochain, a rajouté un recruteur de l’Est. Il devient intéressant puisque tu peux miser sur lui pour deux parcours en séries, pas juste un. Mais à la fin de son prochain contrat, il cherchera à faire sauter la banque. Et ça devient plus dangereux de donner un salaire d’environ sept millions pour quatre, cinq ou six ans à un ailier de 30 ans.»

Pas un secret

Selon nos espions, Bergevin aimerait faire l’acquisition d’un jeune centre. Ce n’est pas un secret, le CH est à la recherche d’un premier centre depuis une éternité. Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin ne répondent pas aux critères de l’organisation pour remplir ce rôle.

«Le Wild du Minnesota, les Blues de St. Louis et les Panthers de la Floride sont trois destinations plausibles pour Pacioretty, a prédit un recruteur de l’Est.

Les trois équipes ont une chose en commun, ils ont de bons espoirs à la position de centre. J’entends souvent les mêmes noms, ceux de JoelEriksson Ek avec le Wild, Robert Thomas avec les Blues et Henrik Borgstrom avec les Panthers.»

Trois centres en bref

Joel Eriksson Ek

Wild du Minnesota

21 ans, 6 pi 2 po, 197 lb

1er tour (20e) en 2015, gaucher

9 points (1 but, 8 passes) en 58 matchs avec le Wild

«Le CH avait déjà les yeux sur lui lors du repêchage de 2015, mais il est sorti quelques rangs avant, a rappelé un recruteur de l’Ouest. Eriksson Ek a un beau potentiel, il était le meilleur attaquant de la Suède au Mondial junior l’an dernier. Mais je ne sais pas si Chuck Fletcher voudra encore sacrifier un de ses espoirs. L’an dernier, il a donné beaucoup trop pour Martin Hanzal [1er tour en 2017 et 2e tour en 2018].»

Robert Thomas

Blues de St. Louis

18 ans, 6 pi, 188 lb

1er tour (20e) en 2017, droitier

58 points (22 buts, 36 passes) en 38 matchs avec London et Hamilton (OHL)

«Thomas deviendra un très bon centre dans la LNH, a mentionné un recruteur de l’Ouest. Si les Blues osent le laisser partir, il n’y a pas de doute que Bergevin aimerait l’avoir. Il a gagné l’or au dernier Mondial junior avec Équipe Canada. Il a du talent, du caractère et des qualités de meneur.»

Henrik Borgstrom

Panthers de la Floride

20 ans, 6 pi 3 po, 185 lb

1er tour (23e) en 2016, gaucher

39 points (19 buts, 20 passes) en 29 matchs à l’Université de Denver

«Les Panthers ont déjà deux bons jeunes centres en Barkov et Trocheck, mais ils sont plus minces sur les ailes, a dit un recruteur de l’Est. Il a un physique parfait pour un premier centre. Il est dominant dans la NCAA. En plus, Pacioretty serait heureux en Floride puisqu’il s’entraîne là-bas l’été.»