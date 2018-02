Trois combats en une période!

La première période du match opposant les Flyers de Philadelphie aux Rangers de New York, dimanche, a été fort mouvementée.

En plus de six buts marqués, trois de chaque côté, nous avons eu droit à trois bagarres... et pas les moindres.

Le défenseur Shayne Gostisbehere ainsi que les attaquants Wayne Simmonds et Dale Weise ont été les trois joueurs impliqués du côté des Flyers.

Ils ont respectivement jeté les gants contre Pavel Buchnevich, Tony DeAngelo et Cody McLeod.

