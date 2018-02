Tim Tebow dans les majeures?

Sept ans après avoir été le centre d'attraction dans la NFL, la «Tebow-Mania» pourrait bien envahir le baseball majeur selon le directeur général des Mets Sandy Alderson, qui estime que Tim Tebow accédera un jour aux grandes ligues.

L’ancien quart-arrière des Broncos de Denver et des Jets de New York participe au camp d’entraînement de la formation new-yorkaise et sa présence résulte d’une décision réfléchie de l’état-major de l’équipe.

Le principal intéressé a atteint la trentaine au mois d'août et le temps serait venu de passer aux choses sérieuses avant qu’il ne soit trop tard.

«Cette expérience ne durera pas éternellement. Mais il a fait un progrès considérable. Nous croyons qu’il est tout à son avantage de se retrouver avec des joueurs des majeures et que ça accélérera son développement. Alors je suis vraiment confortable avec le fait qu’il soit ici», a expliqué Alderson selon des propos rapportés par SportsNet New York.

«Il sera un excellent ajout dans les six prochaines semaines. Quelqu’un m’a demandé s’il jouerait éventuellement dans les majeures. Je crois que oui. C’est ce que je pense, c’est ce que j’espère et c’est en quelque sorte une attente modeste après un an et demi.»

En 2017, Tebow a gravi les échelons dans les filiales de l’organisation pour terminer la saison au niveau A fort dans l’uniforme des Mets de St. Lucie, où il a évolué en tant que voltigeur et frappeur désigné. Il a compilé une moyenne au bâton de ,226, réussissant huit circuits et produisant 52 points en 126 matchs dans les rangs mineurs dans les niveaux A et A fort.