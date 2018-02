Tessa Virtue et Scott Moir s’installent en tête

Le couple canadien composé de Tessa Virtue et Scott Moir a livré une performance inspirée, dimanche soir (heure du Québec), pour s’installer en tête du classement après le programme court de la compétition de danse sur glace en patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Les Canadiens ont obtenu 83,67 points, leur meilleur pointage de la saison, pour devancer les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont récolté 81,93 points.

Les Américains Maddison Hubbell et Zachary Donohue se sont emparés du troisième rang grâce à une collecte de 77,75 points.

Les deux autres couples canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (74,33) et Piper Gilles et Paul Poirier (69,60) se sont respectivement classés huitième et neuvième.

La Québécoise Marie-Jade Lauriault, qui représente la France en compagnie de son partenaire Romain Le Gac, a mérité le droit de présenter son programme libre grâce à un pointage de 59,97, bon pour le 18e rang.

Le programme libre sera présenté lundi soir (heure du Québec).