Smith-Pelly victime de racisme

L’attaquant des Capitals de Washington aurait fait l’objet de propos à caractère racistes, samedi soir, en troisième période du match contre les Blackhawks à Chicago.

Lorsqu’il s’est rendu au banc de punition pour s’être battu au troisième tiers, «DSP» a été accueilli par trois partisans qui lui criaient «basketball», selon plusieurs sources.

Smith Pelley s’est levé, bâton en main, pour faire peur à ses détracteurs. Le préposé au cachot a alerté la sécurité, qui a procédé à l’expulsion des spectateurs.

L'ancien ailier des Canadiens de Montréal ne s’est pas adressé aux journalistes après le match. Les deux organistions ont réagi.

«Il n’y a pas de place dans notre sport pour du racisme. Je crois que c’est dégradant. C’est aussi un signe d’ignorance», a déclaré l’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, qui a dit que l’attaquant été déçu.

Les Blackhawks ont réagi par la voie d’un communiqué.

«Nous avons été mis au fait d’un incident impliquant un groupe d’individus, qui ont adressé des propos déplacés à Devante Smith Pelly. Ils ont été sortis et nous aimerions nous excuser auprès de [Smith-Pelly] et l’organisation des Capitals de Washington.»

«Ces actions ne seront jamais tolérées.»

Next, he clearly has had enough of whatever is being said, gets up to address the fans. pic.twitter.com/VLu4qHSSMy