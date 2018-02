Retour victorieux pour Roberto Luongo

Le défenseur des Flames Dougie Hamilton a réussi un tour du chapeau, inscrivant tous les buts de son équipe, mais ce ne fut pas suffisant pour gâcher le retour au jeu du gardien Roberto Luongo, samedi soir, à Calgary.

À VOIR : Sommaire

Dans une victoire de 6-3 des Panthers, le Montréalais a repoussé 30 tirs à son premier match depuis le 4 décembre dernier. Luongo a manqué 27 rencontres en raison d’une blessure à l’aine, lui qui disputait son 16e match de la saison.



Le défenseur Mike Matheson a fourni deux buts dans une cause gagnante et l’attaquant Aleksander Barkov a touché la cible en plus de se faire complice de deux réussites. Vincent Trocheck et Evgenii Dadonov ont chacun amassé un but et une mention d’aide.



Jared McCann a également fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Devant la cage des Flames, David Rittich a cédé quatre fois sur 15 tirs avant de céder sa place à Jon Gillies. Ce dernier a repoussé 13 des 15 lancers en sa direction.