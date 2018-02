Premier match des Saguenéens au Palais des Sports: «Un travail d’équipe extraordinaire»

L’organisation des Saguenéens de Chicoutimi a effectué un travail remarquable afin que le premier match au Palais des Sports de Jonquière se déroule à merveille.

C’est plus de 2700 spectateurs qui se sont déplacés à Jonquière pour y encourager les Sags qui se sont finalement inclinés par la marque de 4-2 face aux Remparts de Québec, dimanche soir.

En début de semaine, les Saguenéens avaient beaucoup de pain sur la planche qui les attendait. Ils devaient d’abord répondre aux exigences de la LHJMQ avant d’instaurer des nouveautés, dont un système de navette qui a permis aux partisans de Chicoutimi de se déplacer à Jonquière.

«En toute humilité, je suis très satisfait. On a fait en sorte de respecter toutes les demandes de la Ligue et on a été très attentif aux petits détails. C’est un travail d’équipe extraordinaire», a fait part le directeur des opérations des Saguenéens, Serge Proulx.

Dans les gradins, l’ambiance était beaucoup plus différente qu’au Centre Georges-Vézina puisque les partisans sont beaucoup plus près de l’action et que la glace est beaucoup plus petite. La majorité des spectateurs a aimé l’expérience.

«Si l’ambiance est la même qu’aujourd’hui (dimanche), c’est certain que je vais revenir», a soutenu Roch Gauthier, un fidèle amateur des Saguenéens depuis un peu plus de 15 ans.

Il ne s’agissait pas du premier match de hockey junior au Palais des Sports de Jonquière : en 1997, les Saguenéens avaient reçu la visite des Prédateurs de Granby lors d’une rencontre de saison régulière.

De beaux souvenirs

Du côté des Remparts de Québec, l’entraîneur-chef de la formation, Philippe Boucher, n’en était pas à sa première visite à l’amphithéâtre de Jonquière.

Alors qu’il venait de prendre sa retraite du hockey professionnel en 2009, Boucher était le gérant de l’équipe pee-wee de son fils, Matthew, qui est maintenant capitaine des Diables rouges. Les deux hommes de hockey ne gardent que de bons souvenirs de leur visite au Palais.

«J’ai toujours aimé venir ici. C’est un super de bel aréna et on très bien accueilli. Tout était parfait et ce n’était aucun changement pour nos joueurs», a noté le pilote des Remparts.

«C’est vraiment de beaux souvenirs et c’était vraiment amusant. Honnêtement, je ne me souvenais pas que la glace était si petite», a pour sa part lancé Matthew Boucher en ajoutant qu’ils avaient gagné le tournoi pee-wee de Jonquière à ce moment.