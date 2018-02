Nilsson et Eriksson se chargent des Bruins

Anders Nilsson a repoussé 44 tirs et l’attaquant Loui Eriksson a inscrit un doublé pour permettre aux Canucks de défaire les Bruins de Boston par la marque de 6-1, samedi soir, à Vancouver.

Nilsson ne devait pas être envoyé devant le filet, mais a obtenu le départ car Jacob Markstrom était malade en matinée. En plus de son excellente sortie, le Suédois a obtenu une mention d’aide sur le but de Bo Horvat en première période.

La formation vancouvéroise a amorcé la rencontre sur les chapeaux de roue avec quatre buts dès l’engagement initial.

Daniel Sedin a amassé un but et une mention d’aide et le défenseur Derrick Pouliot s’est fait complice de deux réussites pour les locaux. Bo Horvat, Sven Baertschi et Nic Dowd ont fourni quant à eux chacun un but.



Tim Schaller a été l’auteur du seul filet des Bruins.



Tuukka Rask a cédé sa place à Anton Khudobin en première période après avoir cédé quatre fois sur huit tirs. Le Kazakh a repoussé 13 des 15 tirs en sa direction.