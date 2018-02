Michael Petrasso se fait un nom

On attendait peut-être Chris Duvall comme arrière droit, mais ça serait une erreur d’écarter Michael Petrasso.

Le jeune international canadien a disputé un très bon match contre les Rowdies de Tampa Bay, samedi soir, préparant les deux buts de son équipe.

Sur le second but, il s’est même permis de traverser le terrain en traînant quelques adversaires sur son dos pour servir une passe qui a mené à la réussite d’Ignacio Piatti.

En première demie, il avait offert un superbe centre à Saphir Taïder pour lui permettre d’inscrire son premier filet en matchs préparatoires.

Petrasso, qui s’est exilé en Angleterre en 2012, s’adapte très bien à son retour en Amérique du Nord.

«Le jeu est très rapide, mais notre jeu est très structuré alors je m’ajuste bien et je peux me permettre d’aller vers l’avant.»

Tempérament

Rémi Garde a admis qu’il ne savait que peu de choses de l’arrière de 22 ans quand il a été acquis par l’équipe, le mois dernier.

«Je ne le connaissais pas, j’ai regardé pas mal de vidéos de lui et j’ai beaucoup aimé son tempérament.»

«Quand on passe quatre ou cinq ans en Angleterre, il faut du tempérament et il le montre sur le terrain.»

Petrasso, qui est très timide et réservé dans la vie de tous les jours, se transforme en féroce compétiteur sur le terrain et Rémi Garde veut que son jeune joueur dose un peu mieux sa combativité. Il a fait allusion à un carton jaune reçu samedi.

«Il a été un peu trop combatif, il a perdu son sang-froid et je lui ai dit parce qu’il aurait pu avoir un carton d’une autre couleur.»

Compétition

Il y a donc une belle compétition qui se dessine sur le flanc droit et même s’il connaît un très bon camp d’entraînement, Petrasso ne crie certainement pas victoire. Il estime être engagé dans une belle lutte avec Chris Duvall.

«C’est une compétition alors je dois bien jouer à tous les matchs sinon quelqu’un peut prendre ma place.»

Rémi Garde apprécie justement que ses deux joueurs aient des profils différents, ce qui laisse présager qu’il les utilisera selon la situation et l’adversaire.

«Il a des qualités différentes de Chris Duvall et c’est aussi pour ça que ça m’intéressait d’avoir deux profils différents à cette position.»

Avec son ami

Tout juste devant lui, à l’aile droite, Petrasso retrouve un vieux complice en Raheem Edwards.

«Raheem et moi sommes cochambreurs et nous sommes toujours ensemble. Sur le terrain, je sais ce qu’il fait alors je m’ajuste à lui et il m’écoute sur le plan défensif.»

Edwards confirme que l’entente est bonne et qu’une chimie intéressante peut se développer entre eux.

«Il y a une belle chimie entre nous et il sait comment je joue.»

Pragmatique comme toujours, Rémi Garde estime qu’il y a beaucoup d’amélioration à apporter entre eux.

«Ils ont besoin de travailler leur relation même si ce sont deux internationaux canadiens, je ne suis pas sûr qu’ils aient joué très souvent l’un devant l’autre.»

«Ils ont une complicité en dehors du terrain, mais sur le terrain ils doivent l’améliorer encore même si elle a été intéressante samedi.»