Marée rouge sur l’avenue Park

Le domicile des Panthers de la Floride et celui des autres formations canadiennes ne sont désormais plus les seuls à être envahis par une horde de partisans arborant des chandails bleu-blanc-rouge lors du passage du Canadien.

Dorénavant, il faudra compter Las Vegas au sein de ce groupe. Samedi après-midi, ils étaient plusieurs centaines à arpenter les rues, attendant que leurs favoris se mesurent aux surprenants Golden Knights.

«On a acheté nos billets la journée où ils ont été mis en vente. Même si on avait su que le Canadien connaîtrait une mauvaise saison, on serait venus quand même», a lancé Denis Leblanc, venu de Montréal passer le week-end avec ses beaux-fils Grégory, Anthony et Jérémy Lapointe.

«Dans le fond, on vient pour l’événement», a rétorqué Grégory.

L’amour pour le Canadien a beau être inconditionnel chez certains, sans l’ambiance de fête qui règne perpétuellement dans la capitale du jeu, ils auraient été moins nombreux à se déplacer.

À preuve, on a rarement vu un partisan du Canadien en Caroline...

Du hockey de printemps

Il faut dire que l’organisation des Golden Knights et la Ville de Las Vegas ont fait un travail colossal pour transformer l’avenue Park, qui mène au T-Mobile Arena, en endroit festif, avec plusieurs terrasses et restos-bars.

«Ils ont créé un véritable happening. L’ambiance autour de l’édifice est incroyable», a déclaré Jérémy.

«Si on avait ça chez nous, on irait plus souvent au Centre Bell, a ajouté Anthony. On pourrait profiter du plein air. Ça prendrait juste de l’espace.»

Et du hockey au printemps...

Place au grand ménage

Ce ne sera pas pour cette année. Et peut-être pas pour la prochaine saison non plus.

D’ailleurs, Corey Pond, accompagné de son frère Adam, est persuadé, comme plusieurs, que les problèmes du Tricolore se situent au deuxième étage.

«Je crois que Claude Julien est le bon entraîneur, celui dont ils ont besoin. C’est en haut de lui que ça se gâte. Il devrait y avoir un ménage, à partir de Marc Bergevin en descendant», a-t-il proposé.

Malgré tout, les deux Néo-Écossais habitant maintenant en Alberta n’abandonneront pas le navire.

«On a toujours été des partisans du Canadien. On continuera de l’être, qu’il joue bien ou qu’il joue mal», a soutenu Adam.