LNH 360 : Malkin à la poursuite d'un 3e Art-Ross

Voici un survol de la soirée du 18 février dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Los Angeles 4, BUFFALO 2

Anaheim 3, MINNESOTA 2 (prol.)

OTTAWA 6, NY Rangers 3

ARIZONA 1, Edmonton 0

VEGAS 6, Montréal 3

New Jersey 4, TAMPA BAY 3

PITTSBURGH 5, Toronto 3

Detroit 3, NASHVILLE 1

CHICAGO 7, Washington 1

VANCOUVER 6, Boston 1

Florida 6, CALGARY 3

Vegas égale un autre record

Reilly Simth (deux buts, une aide) et Jonathan Marchessault (trois aides) ont tous amassé trois points pour guider les Golden Knights (39-15-4, 82 points) vers un troisième gain de suite, permettant aux siens de dépasser le Lightning (39-17-3, 81 points) au premier rang du classement général.

Selon l’Elias Sports Bureau, les Knights (58 matchs joués) sont la première équipe d’expansion à prendre le sommet de la ligue aussi tard dans une saison de la LNH. La dernière concession inaugurée à s’être emparé du premier rang remonte à 1967-1968, lorsque les Kings de Los Angeles ont réalisé l’exploit à leur 19e partie du calendrier (24 novembre 1967).

Vegas, qui détient déjà le record pour le plus de victoires par une formation d’expansion à sa première saison, a amélioré son dossier à 22-4-2 au T-Mobile Arena, ce qui égale le record des Whalers de Hartford de 1979-1980 (22-12-6) à ce chapitre.

Smith (19 buts, 32 aides et 51 points), qui a amassé trois points pour la troisième fois de la campagne, a étiré sa séquence de points à sept matchs. Il a atteint le cap des 50 points pour la troisième fois de sa carrière.

Smith a rejoint Marchessault, David Perron et William Karlsson chez les joueurs des Knights à enregistrer au moins 50 points jusqu’ici dans la saison, alors que Vegas a imité les Stars (Jamie Benn: 53; Alexander Radulov: 53; John Klingberg: 53; Tyler Seguin: 51) avec quatre joueurs dans le club des 50 points.

Les Penguins sur une lancée de 11 matchs à domicile

Les Penguins (34-22-4, 72 points) ont eu de fortes performances d’Evgeni Malkin (un but, deux aides) et de Bryan Rust (un but, deux aides) en route vers un 11e gain consécutif au PPG Paints Arena. Pittsburgh a devancé les Capitals (33-18-7, 73 points) au premier rang de la section Métropolitaine. Les «Pens» détiennent la plus longue série de succès à ce chapitre dans la LNH et réalisent ce fait d’armes pour la quatrième fois de leur histoire.

Malkin, qui a augmenté sa production à 361 buts et 540 aides en 762 parties, est devenu le troisième joueur de l’histoire de la concession à atteindre le plateau des 900 points après Mario Lemieux (1723), Sidney Crosby (1093) et Jaromir Jagr (1079).

En quête de son troisième trophée Art-Ross (2009, 2012), Malkin se classe au deuxième rang de la ligue (33 buts, 69 points) chez les pointeurs du circuit derrière Nikita Kucherov (31 buts, 77 points). Depuis ses débuts en 2006-2007, seuls Alex Ovechkin (994) et Crosby (991) revendiquent plus de points.

Selon Elias, c’est la 61e fois de sa carrière qu’il amasse trois points dans un match.

Une 500e aide pour Kane

Patrick Kane (un but, une aide) a récolté deux points, dont la 500e aide de sa carrière, et les Blackhawks ont mis fin à une glissade de huit matchs (0-7-1).

Auteur de son 300e but le 23 décembre, Kane a rejoint Stan Mikita (541-926—1,467), Bobby Hull (604-549—1,153), Denis Savard (377-719—1,096) et Steve Larmer (406-517—923) comme seuls joueurs de la concession à amasser 300 buts et 500 aides dans l’uniforme des «Hawks».

Kane (307-500-807, 799 PJ), qui mène les siens avec 22 buts et 55 points et qui trône au chapitre des buts, des aides ainsi que des points depuis deux saisons, est devenu le 29e joueur de l’histoire de la LNH à inscrire 300 filets avec 500 mentions d’aide en moins de 800 matchs. Pat LaFontaine est le seul autre à réussir cet exploit chez les joueurs américains.

Hall noircit encore la feuille de pointage

Quatre joueurs différents ont marqué et Eddie Lack a atteint un sommet personnel avec 48 arrêts pour aider les Devils (30-20-8, 68 points) à l’emporter dans une troisième sortie d’affilée et conserver leur place parmi les deux équipes repêchées de l’Association de l’Est.

Taylor Hall a inscrit une aide et revendique la plus longue séquence active de matchs avec au moins un point (six buts et sept aides en 10 rencontres). Il n’est qu’à deux parties d’égaler l’exploit d’Ilya Kovalchuk (14 points en 12 matchs), auteur de la plus longue séquence productive depuis 2010-2011.

L’ascension des Panthers se poursuit

Aleksander Barkov a inscrit un but et deux aides, Roberto Luongo a stoppé 30 tirs à son premier départ depuis le 4 décembre et les Panthers (26-23-6, 58 points) ont savouré une troisième victoire d’affilée, leur septième en huit sorties. La Floride a marqué six buts ou plus pour la deuxième fois à ses trois derniers matchs.

Les Panthers ne sont qu’à six points des Islanders (29-25-6, 64 points), avec cinq matchs en main, détenteurs de la dernière position chez les équipes repêchées.

Hamilton en marque trois à son 400e

Dans une cause perdante, le défenseur Dougie Hamilton a réalisé son troisième tour du chapeau à son 400e match dans la LNH. Il a inscrit le 50e tour du chapeau de la saison, le deuxième par un joueur des Flames.

TVA Sports présente le duel Flyers-Rangers dès midi.