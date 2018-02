EN DIRECT: Flyers 0 - Rangers 0

Les Flyers de Philadelphie ont l’occasion de solidifier leur emprise sur le troisième rang de la section Métropolitaine en rendant visite aux Rangers de New York.

Suivez le match en direct ci-dessous.

PREMIÈRE PÉRIODE

01:30 - BUT! Kevin Hayes donne rapidement les devants aux Rangers.

00:15 - Shayne Gostisbehere et Pavel Buchnevich jettent les gants et s'en vont au cachot pour cinq minutes.

00:00 - Début de la rencontre.

______________________________________

Avec cinq victoires et deux défaites en prolongation à leurs 10 derniers duels, Claude Giroux et sa bande sont à égalité avec les Devils du New Jersey avec 68 points.

Une victoire au Madison Square Garden leur permettrait de se rapprocher à deux points des Penguins de Pittsburgh, détenteurs de la deuxième position, puis le retard ne serait seulement que de trois points pour la première place dans la Métropolitaine, qu’occupent les Capitals de Washington (73 points).

Les Rangers viennent d’essuyer une cuisante défaite de 6-3 contre les Sénateurs à Ottawa, un troisième revers de suite.

Le vétéran gardien Henrik Lundqvist a été retiré du match par l’entraîneur-chef Alain Vigneault alors qu’il restait un peu plus de 12 minutes à écouler à la troisième période face aux Sénateurs. Il a cédé sa place à Brandon Halverson après avoir accordé cinq buts sur 27 tirs.