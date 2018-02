L’architecte peut admirer son œuvre

Jamais le directeur général d’une équipe d’expansion n’avait bénéficié de règles aussi avantageuses que George McPhee pour mettre sur pied sa formation. Toutefois, cet avantage était accompagné d’une certaine pression : celle de ne pas se tromper.

À la lumière de la saison que connaissent ses Golden Knights, force est d’admettre que McPhee a visé juste. Un succès attribuable, selon lui, à la rigueur de ses hommes de hockey. Car avant de bâtir, l’architecte a d’abord dû préparer ses matériaux.

«On a exploré toutes les avenues, on a étudié toutes les possibilités. On était organisé au quart de tour, a déclaré McPhee, lors d’une entrevue téléphonique avec «Le Journal de Montréal». On a embauché un tas de dépisteurs d’expérience qu’on a envoyé aux quatre coins du circuit pour nous aiguiller sur les joueurs susceptibles de nous intéresser.

«À la fin du repêchage, nous avions la ferme impression que nous avions bien fait nos devoirs. Nous étions persuadés que nous misions sur une bonne équipe, mais nous ne pouvions pas en être certains tant qu’on ne la verrait pas sur la patinoire», a-t-il ajouté.

L’ancien joueur des Rangers et des Devils n’a pas mis de temps à constater la solidité de sa formation. Huit victoires lors des neuf premiers matchs et une fiche de 11-1-1 en décembre ont tôt fait de le convaincre.

Merci au plafond

Il n’y a pas que les règles qui ont avantagé McPhee. À juste tire, le directeur général rappelle que les Golden Knight sont la première équipe d’expansion de l’ère du plafond salarial. Un facteur qu’il ne faut pas négliger.

«Il y a des équipes qui voulaient se départir de certains contrats et qui étaient prêtes à céder un meilleur joueur ou un bon choix au repêchage pour y parvenir», a expliqué l’homme de 59 ans.

À ce chapitre, on peut penser à la situation de Jonathan Marchessault, la condition exigée par McPhee pour soulager les Panthers du lourd contrat de Reilly Smith.

«Vous savez, il y a beaucoup de pourparlers qui se font à l’approche de la date limite (pour la remise des listes de protection), a mentionné McPhee, après quelques secondes d’hésitation. En même temps, on a pris un certain risque avec Jonathan puisqu’il écoulait la dernière année de son contrat. On aurait pu le perdre. Par chance, on a réussi à s’entendre avec lui.»

Fausse rumeur

Au cours de la saison, certaines rumeurs ont émergé selon lesquelles l’objectif de McPhee était de miser sur une équipe prétendante aux grands honneurs lors de la troisième saison des Golden Knights.

Qu’il comptait se servir de certains vétérans acquis lors de ce repêchage d’expansion en guise d’appât pour gonfler sa banque de choix déjà bien garnie ou pour faire l’acquisition de jeunes joueurs prometteurs. Et qu’en raison des succès de son équipe, il avait dû réviser sa stratégie.

McPhee soutient que ce plan n’a jamais existé.

«Je ne sais pas qui a écrit ça, mais si vous regardez notre équipe, on a sélectionné plusieurs jeunes joueurs dans l’espoir qu’ils soient ici pour longtemps, a souligné McPhee. Dans certains cas, le seul joueur que nous pouvions réclamer était un joueur plus âgé parce que c’était le seul mis à notre disposition qui nous intéressait.»

DG populaire

Non seulement les Golden Knights sont déjà compétitifs, mais ils pourraient bien l’être pour de nombreuses années. En plus des quelques bons jeunes joueurs qu’ils ont sous la main, ils miseront sur une impressionnante banque de choix au cours des prochaines saisons. Un atout que McPhee ne compte pas jouer maintenant.

«Je suis certain que le téléphone va sonner d’ici la date limite des transactions. C’est certain que je pourrais utiliser un de mes choix pour acquérir un joueur qui pourrait nous aider maintenant. Cependant, pour l’instant, j’aime mon équipe comme elle est», a-t-il assuré.

Avec raison, il a de quoi être fier.