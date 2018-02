Ko Jin-young remporte son premier tournoi

La Sud-Coréenne Ko Jin-young a remis une dernière carte de 69 pour remporter l’Omnium australien ISPS Handa, dimanche à Adélaïde, devenant du même coup la deuxième golfeuse de l’histoire à être titrée à son premier tournoi à titre de membre de la LPGA.

Jin-young a conclu le tournoi avec un cumulatif de 274 (-14). Sa compatriote Choi Hye-jin (67) a pris le deuxième échelon en vertu d’un rendement de 277 (-11).

La favorite locale Hannah Green (69) a complété le trio de tête, montrant un total de 278 (-10).

«Je me suis concentrée sur mon jeu et je crois que mes approches et mes coups roulés ont été la clé, a dit la gagnante, dans des propos repris par le site web de la LPGA. Les allées sont étroites, alors je ne pensais qu’aux verts pour ensuite y aller d’un ou deux coups roulés.»

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay et ses compatriotes canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.