Joe Durant triomphe à la Classique Chubb

L’Américain Joe Durant a conservé la tête du classement grâce à une ronde finale de 67, cinq coups sous la normale, pour remporter la Classique Chubb du circuit des Champions de la PGA, qui était disputée samedi à Naples, en Floride.

Durant a connu un neuf de retour pour le moins prolifique avec un aigle au 13e trou, des oiselets aux 14e, 17e et 18e pour se forger une avance de quatre coups sur son plus proche poursuivant et conclure avec un total de -19.

Steve Stricker, qui était deuxième au début de la ronde ultime, était à un coup de Durant avant le départ du 18e trou, mais il a connu des ratés pour terminer avec un double boguey. Il s’est classé deuxième, à égalité avec quatre autres golfeurs, Billy Mayfair, David Toms, Tim Petrovic et Lee Janzen.

Seul Canadien en lice, Stephen Ames a conservé son 15e rang en ramenant une carte de 70, deux coups sous la normale.