Impact: deux buts signés Michael Petrasso

Vous ne saviez pas qui était Michael Petrasso avant le match de samedi? Vous en avez maintenant une meilleure idée.

Le jeune arrière canadien a connu un excellent match contre les Rowdies de Tampa Bay en préparant les deux buts des siens.

«Les deux buts sont pour lui finalement parce que c’est lui qui détermine les actions. Il met un centre et je n’ai qu’à le pousser au fond, et ensuite, c’est lui qui fait le plus important», a souligné Saphir Taïder qui a marqué le premier des siens.

«C’est un but qui était bien construit et c’était le premier, alors ça fait plaisir.»

Moins bonne demie

Rémi Garde estime que c’est le match le moins abouti des siens et ses joueurs ont abondé dans le même sens.

«Nous avons amorcé la seconde demie lentement, alors nous devrons avoir plus d’énergie au prochain match», a souligné Petrasso.

Taïder a noté que ses coéquipiers et lui se sont peut-être laissé endormir par le bon début de deuxième demie des locaux.

«En première mi-temps, ç’a bien marché et on a réussi à se créer des occasions. Après la pause, l’autre équipe est rentrée avec plus d’énergie, mais on a marqué juste derrière leur but.»

«Trois victoires, ce n’est pas à négliger, ce n’est pas un hasard», a-t-il ajouté.

Petits détails

L’Impact a encore deux autres matchs préparatoires à disputer avant de rentrer à la maison.

Lors des rencontres de mercredi et samedi prochain, certains ajustements seront nécessaires.

«Il y a encore des choses à améliorer, a admis Raheem Edwards. Défensivement nous avons été très bons, mais il y a de petites choses à corriger et nous allons les identifier en regardant la vidéo.»

Quant à Taïder il s’adapte bien au rythme de la MLS.

«J’ai toujours été porté vers l’avant et j’aime me projeter, mais en Italie c’est plus tactique et il y a moins d’espace. Ici, c’est plus énergique parce que ça court beaucoup, et forcément il y a des espaces pour pouvoir être décisif.»

Trop de chances

Rémi Garde trouve que son équipe a trop accordé de chances aux Rowdies.

«J’ai beaucoup de respect pour cette équipe, mais je crois qu’elle n’a pas repris l’entraînement depuis très longtemps et ce n’est pas une équipe de MLS non plus.»

«Trois chances contre eux, c’est beaucoup. Ils nous ont marqué un joli but avec un beau mouvement, et jusqu’à présent, les équipes qui avaient essayé de nous déstabiliser au niveau du bloc avaient eu plus de difficulté.»