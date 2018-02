Gameiro maintient l'Atlético dans la course

Avec un but et une passe décisive, Kevin Gameiro a réussi son entrée dimanche avec l'Atlético Madrid, vainqueur 2-0 de l'Athletic Bilbao au terme d'un match fermé qui a permis aux «Colchoneros» de rester dans le sillage du FC Barcelone, leader du Championnat d'Espagne.

Lancé à l'heure de jeu lors de cette 24e journée de Liga, l'attaquant français a débloqué la situation d'une frappe croisée sur un service de son compatriote Antoine Griezmann (67e). Puis il a adressé une belle ouverture à Diego Costa, qui a plié la rencontre au stade Metropolitano (80e).

«J'essaie de tirer mon épingle du jeu», a modestement commenté Gameiro, relégué sur le banc par l'arrivée de Costa. "Il y a beaucoup de concurrence et j'aime ça. Cela permet de se dépasser, de marquer et d'aider l'équipe."

Ce succès permet à l'Atlético (2e, 55 pts) de se maintenir à sept longueurs du FC Barcelone (1er, 62 pts). Suivent Valence (3e, 46 pts) et le Real Madrid (4e, 42 pts, deux matches de moins), en déplacement sur le terrain du Betis Séville dimanche soir.

À deux semaines d'un duel au sommet Barça-Atlético au Camp Nou, le 4 mars, l'équipe de Diego Simeone semble bien décidée à rester dans la course au titre. Avec deux arguments clés: une défense de fer, la meilleure de Liga (9 buts encaissés) et une attaque à plusieurs têtes, avec Griezmann, Costa, Angel Correa ou encore Gameiro.

La persévérance de Gameiro

Ce dernier pouvait craindre d'être barré par le retour de Diego Costa, opérationnel depuis janvier. Mais l'ancien Parisien, qui a refusé de s'en aller, brille par sa persévérance et profite des opportunités offertes: il a marqué à Eibar mi-janvier (1-0), à Copenhague jeudi en 16es aller d'Europa League (4-1), ou ce week-end à domicile en Liga.

Son entrée au Metropolitano a été d'autant plus remarquée dimanche que jusque-là, l'Atlético se heurtait à la défense très resserrée de l'Athletic.

Et puis Simeone a lancé Gameiro (59e). Et puis Griezmann a décalé sur la droite son complice, buteur d'une impeccable frappe dans le petit filet opposé (67e). Soit son 5e but en Liga cette saison, qu'il a fêté en esquissant un coeur avec ses doigts.

Pour ne rien gâcher, le nouvel entrant a assorti sa prestation de dribbles tranchants, d'appels précieux et d'une passe décisive pour Diego Costa, bien lancé dans la surface et buteur d'un tir au ras du poteau (80e).

Bref, Gameiro continue de marquer des points dans l'esprit de Simeone et l'Atlético continue d'entretenir le suspense en tête de classement, après avoir grignoté quatre points en deux journées sur Barcelone...

«Je sais que nous allons faire une grande saison et que nous pouvons décrocher des trophées», a prophétisé Gameiro.