Eric Hosmer s'entend pour huit ans avec les Padres

Le joueur de premier but Eric Hosmer a paraphé une entente de huit ans avec les Padres de San Diego, selon ce que rapportent plusieurs médias.

Selon Bob Nightengale (MLB Network), il s’agirait d’un contrat d’une valeur de 144 millions $, soit le plus lucratif de l’histoire de la formation.

L’athlète de 28 ans a enregistré des sommets personnels la saison dernière pour la moyenne au bâton (,318) et le pourcentage de présence sur les sentiers (38,5%) avec les Royals de Kansas City. En 162 matchs, il a claqué 25 longues balles et produit 94 points. Ses performances lui ont valu un Gant doré et un Bâton d’argent.

En 2015, Hosmer a remporté la Série mondiale avec la formation du Missouri.