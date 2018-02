Petrasso et Edwards, une doublette qui promet

Nouveaux venus au sein de l’Impact de Montréal, Raheem Edwards et Michael Petrasso sont néanmoins de vieilles connaissances.

Les deux joueurs, formés à l’académie du Toronto FC, se sont déjà côtoyés avec l’équipe nationale canadienne.

Les deux Ontariens sont maintenant co-chambreurs avec l’Impact et évoluent même l’un derrière l’autre sur la pelouse : Petrasso est défenseur latéral droit et Edwards, ailier du même côté.

Ils ont réussi quelques belles combinaisons lors du match préparatoire de samedi contre les Rowdies de Tampa Bay, et ont même été à l’origine du premier des deux buts de l’Impact, inscrit par Saphir Taïder.

«Sur le terrain, je sais quel genre de joueur il est, a mentionné Petrasso au sujet de son ami. Il aime être devant, utiliser la largeur du terrain et dribbler. Je fais des combinaisons avec lui et défensivement, il a besoin de m'écouter et parfois, les rôles s'intervertissent.»

L’entraîneur du club, Rémi Garde, a bien remarqué la complicité entre les deux joueurs de 22 ans, mais il demeure réaliste quand au travail qu’ils doivent encore accomplir.

«Même si ce sont tous les deux des internationaux canadiens, je ne suis pas sûr qu'ils ont joué souvent l'un devant l'autre, a-t-il souligné. Ils ont une complicité en dehors du terrain, mais sur le terrain, on doit l'améliorer encore même si elle a été intéressante.»

