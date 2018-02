Dure journée pour les gardiens des Wildcats

À Moncton, l’Océanic de Rimouski a malmené les deux gardiens des Wildcats dans une victoire de 8-3, dimanche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Mark Grametbauer a été chassé à peine cinq minutes après de début de la rencontre. Il avait été déjoué sur les deux premiers lancers des Rimouskois. Son remplaçant, Matthew Waite, a lui aussi connu une sortie difficile, cédant six fois sur 32 tirs.

De l’autre côté de la patinoire, Colten Ellis a réalisé 26 arrêts.

Alexis Lafrenière et Anthony Gagnon ont chacun fait scintiller la lumière rouge deux fois pour les vainqueurs. Lafrenière a également préparé la réussite de Dmitry Zavgorodniy.

Jason Imbeault, Charle-Edouard D’Astous et Ludovic Soucy ont été les autres buteurs de l’Océanic.

La réplique des locaux est venue d’Adam Capannelli, de Jakob Pelletier et de Dylan Seitz.

Le Phoenix tient le coup

À Sherbrooke, le Phoenix a survécu à la tentative de remontée du Drakkar de Baie-Comeau et l’a emporté par la marque de 6-3.

Les favoris de la foule avaient une avance confortable de trois buts avec moins de six minutes à écouler au temps réglementaire, mais des buts de D’Artagnan Joly et de Nathan Légaré pour le Drakkar ont rendu les choses un peu plus intéressantes en fin de match.

Nicolas et Samuel Poulin ont toutefois chacun marqué dans un filet désert pour assurer la victoire au Phoenix.

Les locaux n’ont pas facilité la tâche du gardien adverse, Justin Blanchette, le mettant au défi 45 fois. Félix Robert, Mathieu Olivier, Luke Green et Evan MacKinnon sont parvenus à le déjouer.

Marek Zachar a pour sa part obtenu trois mentions d’aide.

De l’autre côté de la patinoire, Brendan Cregan a bloqué 26 des 29 lancers dirigés vers lui.

Gabriel Fortier avait marqué le premier but du Drakkar.