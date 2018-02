Dans les bas-fonds

Une cinquième défaite consécutive a relégué les Canadiens au 29e rang du classement général de la LNH, derrière les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.

Seuls les Sabres et les Coyotes ont récolté un total inférieur aux 51 points du Tricolore. Et il n’existe pas pire équipe que les Canadiens sur la route (8-19-1).

Les hommes de Claude Julien ont reçu une leçon de hockey, une autre, cette fois de la part des Golden Knights de Las Vegas. La fringante formation du Nevada a affiché son aura de quasi-invincibilité habituelle à domicile, l’emportant par la marque de 6-3.

La formation montréalaise n’est pas mathématiquement éliminée des séries, mais c’est tout comme. Ses chances d’y participer se situent en dessous de 0,1%, selon le site web spécialisé Sports Club Stats.



Le seul aspect réconfortant dans tout ça, c’est que le site web «Tankathon», qui permet de simuler la prochaine loterie de la LNH, donne au CH des probabilités de 10,5% de remporter le premier choix du repêchage. On estime aussi à 31,2% les chances de l’équipe d’obtenir un choix dans le top-3.

Mais l'entraîneur-chef Claude Julien n'en à que faire : son boulot demeure de gagner des matchs. Jusqu’ici, le pilote avait généralement réussi à garder son calme. Il n’était toutefois pas d’humeur à entendre les questions des journalistes, après la dernière défaite des siens.

«Écoute, je suis frustré, là, a-t-il affirmé. Je sais pas c'est quoi, là, mais je te dis que ce n’est pas acceptable. C'est ce que j'ai dit sur le banc ce soir.»

«Next, en anglais, s.v.p., là», a-t-il plus tard lancé en coupant court à une question.

Les joueurs, eux, sont à court de mots pour expliquer les déboires de l'équipe. Même Charles Hudon, qui peut se féliciter d’avoir déjoué Marc-André Fleury à l’aide d’une superbe pièce de jeu.

«C'est difficile à dire. Il y a un problème en ce moment, surtout après un match de même. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de "feeling" ou de réponse par rapport à ça. Donc, je vais me concentrer sur les choses que je fais bien et je vais continuer à me préparer de la sorte.»

Le capitaine Max Pacioretty, lui, semble de plus en plus désabusé lorsqu’il répond aux médias.

«On joue avec fierté, donc c’est sûr que c’est frustrant. Je crois qu’à ce stade, tout le monde devrait être "égoïste" un peu et s’occuper de son propre jeu pour faire de son mieux.»

L’Américain est mêlé à de multiples rumeurs de transaction et la dernière provient du journaliste de TVA Sports Louis Jean.

«Les chances de voir Max Pacioretty quitter, au moment où on se parle, sont faibles. Ça demeure le cas. Mais les Blues s'intéressent à lui. Les Blues voient en lui un joueur qui pourrait les aider.»