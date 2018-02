Bobsleigh : Justin Kripps et Alexander Kopacz en bonne position

Le duo canadien composé de Justin Kripps et d’Alexander Kopacz a pris le deuxième rang du classement provisoire de l’épreuve de bobsleigh à deux, dimanche, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

La paire canadienne, championne en titre de la Coupe du monde, a terminé deuxième lors de la première descente avant de réaliser le troisième meilleur chrono lors de la deuxième glisse.

Son temps cumulatif de 1 min 28,49 s la place à un dixième de seconde des Allemands Christian Poser et Nico Walther (1:38,39).

Kripps et Kopacz sont les champions en titre de la Coupe du monde.

Les représentants de l’unifolié Nick Poloniato et Jesse Lumsden ainsi que Christopher Spring et Lascelles Brown pointaient ex aequo au 10e rang en vertu d’un chrono de 1:38,96.

Les deux dernières descentes de l’épreuve auront lieu lundi. Ce sera ensuite au tour des femmes de s’élancer à compter de mardi.