United rejoint Chelsea en quarts

Manchester United a rejoint Chelsea en quarts de finale de la Coupe d'Angleterre après sa victoire à Huddersfield (2-0) grâce à un doublé de Romelu Lukaku, samedi, en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre.

Les «Red Devils», qui se déplaçaient sans Paul Pogba, malade, ont ouvert le score à la troisième minute grâce à Lukaku pour faire la course en tête le reste de la rencontre.

Le milieu français n'a toutefois pas manqué contre les «Terriers». Dommage pour le joueur, qui «n'a pas bien joué lors des derniers matches» selon son entraîneur José Mourinho, a perdu une occasion de se relancer avant le déplacement à Séville mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions.

Les Mancuniens ont eu deux buts refusés pour hors-jeu, l'un d'eux levant un début de polémique en raison de l'usage controversé de la VAR, avant que le grand attaquant belge n'y aille de son doublé, sur un service de Sanchez (55).

Mourinho et ses hommes rejoignent donc Chelsea, vainqueur la veille de Hull City (D2), grâce notamment au premier but d'Olivier Giroud sous ses nouvelles couleurs et à un doublé de Willian.

Samedi, Brighton, vainqueur 3-1 de Coventry (D4), et Southampton, victorieux de West Bromwich (2-1), se sont aussi qualifiés pour le prochain tour.

Pour «WBA», la semaine sera à oublier. Déjà défaits lundi en Championnat contre Chelsea, la lanterne rouge de la Premier League a été la risée de l'Angleterre vendredi et samedi après sa mésaventure à Barcelone puis ses excuses. Pour fêter la fin d'un stage de quelques jours, Evans,

Barry, Livermore et Myhill avaient bravé le couvre-feu pour finalement voler un taxi pour rentrer à leur hôtel...

Deux matches restent à disputer dans ces huitièmes de finale de la FA Cup. Tottenham se déplacera à Rochdale (D3) dimanche, puis Manchester City se rendra chez le petit Wigan (D3) pour faire un pas de plus vers un quadruplé historique.