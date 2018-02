Une deuxième défaite pour les Canadiens

L’équipe canadienne de curling masculin a subi un deuxième revers consécutif au tournoi olympique en s’inclinant 8-6 devant les représentants de la Suisse, samedi soir (heure du Québec) aux Jeux de Pyeongchang.

La formation du skip Kevin Koe a dû jouer du curling de rattrapage dès le deuxième bout puisqu’elle a accordé quatre points aux Suisses.

Les Canadiens se sont rapprochés jusqu’à 7-6 après avoir volé un point lors du septième bout, mais tirant de l’arrière par deux points lors de la manche ultime, Koe et ses coéquipiers n’ont pas été mesure de marquer deux points pour forcer la prolongation.

Après six rencontres, les Suisses et les Canadiens sont à égalité au deuxième rang avec une fiche de quatre gains et deux revers. Les Suédois, qui sont invaincus en cinq matchs.

L’équipe canadienne sera inactive lors de la prochaine session de curling masculin.