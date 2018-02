Une autre victoire pour la Slovénie

Les Slovènes ont touché la cible deux fois lors des tirs de barrage pour surprendre la Slovaquie au compte de 3-2, samedi, au cours du tournoi de hockey des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Rok Ticar et Ziga Jeglic ont tous deux trouvé le fond du filet en déjouant le gardien Branislav Konrad en fusillade. Ce dernier a été mis à l’épreuve 30 fois au cours du match. Seul son coéquipier Ladislav Nagy a enfilé l’aiguille lors des tirs de barrage.

La Slovénie s’était auparavant forgé une avance de deux buts en vertu de filets inscrits par Blaz Gregorc et Anze Kuralt, mais Milos Bubela et Marcel Hascak ont répliqué pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Gasper Kroselj a réalisé 23 arrêts dans la victoire.

Avec cette deuxième victoire, la Slovénie a terminé deuxième au classement du Groupe B, devant les États-Unis, qu’elle a vaincus lors de son premier duel du tournoi préliminaire.