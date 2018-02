Taïder et Piatti propulsent l’Impact

L’Impact de Montréal a remporté un troisième match préparatoire de suite en défaisant les Rowdies de Tampa Bay, de la United Soccer League (USL), par la marque de 2-1, samedi au stade Al Lang, en Floride.

Saphir Taïder a inscrit le premier but de la rencontre, à la 44e minute. Le nouveau joueur désigné montréalais est arrivé à pleine vitesse dans la surface de réparation et a complété de la tête le centre parfait de Michael Petrasso. L’action a été rendue possible grâce à une belle remise de Raheem Edwards à Petrasso, quelques instants auparavant.

À la 57e minute, le gardien de l'Impact Evan Bush s’est illustré en bloquant un tir de pénalité. Le portier a toutefois cédé devant Jochen Graf à la 75e.

Seulement deux minutes plus tard, Ignacio Piatti s’est retrouvé fin seul devant le gardien adverse. L’habile Argentin n’a pas raté sa chance.

Le duel entre l’Impact et les Rowdies était disputé dans le cadre du tournoi «Suncoast invitational», auquel la formation montréalaise prend part pour une troisième année de suite.

Il reste encore deux matchs préparatoires au calendrier de l’Impact. Il croisera le fer avec l’Union de Philadelphie mercredi, au Complexe sportif Joe DiMaggio, et avec le New York City FC samedi prochain, encore au Stade AL Lang.

La troupe de Rémi Garde entamera la saison 2018 de la Major League Soccer le 4 mars au domicile des Whitecaps de Vancouver. Il rendra ensuite visite au Crew, à Columbus, le 10 mars avant de faire sa rentrée montréalaise le 17 mars contre le Toronto FC au Stade olympique.