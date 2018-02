Sauts : Olivier Rochon relève le défi

Il y a plus de 10 ans qu’il en rêve. Le skieur Olivier Rochon s’est finalement élancé en piste samedi soir pour la première fois aux Jeux olympiques et il l’a fait avec brio. Sixième de la première manche de qualifications, il s’est automatiquement qualifié pour la finale de dimanche.

Après avoir raté de peu les Jeux olympiques de Vancouver de 2010, puis hors course pour ceux de Sotchi en 2014 en raison d’une blessure, Rochon les attendait, ses Jeux à Pyeongchang. «J’ai beaucoup d’expérience maintenant. Ça fait 12 ans que je fais ça. Ces dernières années, je m’excitais un peu trop, je pensais trop. Je voulais vraiment arriver ici "groundé", dans le moment présent, et c’est ce que j’ai fait.»

Quelques minutes avant de prendre le départ, Rochon a réalisé que sa frénésie et son excitation habituelles ne l’habitaient plus. «J’ai remarqué que j’étais beaucoup plus calme que toute cette saison. J’étais prêt et j’étais vraiment où je voulais être. Je ne me suis pas trop posé de questions.»

Partant 21e de la première qualification, il a reçu 124, 34 points pour son back full, double full, full (triple périlleux arrière avec quatre vrilles, dont deux dans le deuxième périlleux), ce qui le classait provisoirement sixième. Une sixième place importante qui lui permettait de mettre la main sur le dernier laissez-passer disponible à cette étape pour la finale.

Cependant, quatre concurrents devaient encore s’exécuter dont le champion olympique en titre, le Biélorusse Anton Kushnir. «J’étais vraiment content de mon pointage, mais je savais que le dernier sauteur était Anton. Je l’ai vu sauter à Vancouver et à Sotchi et je saute avec lui depuis mes débuts. Je pensais qu’il allait me battre.»

La marque de Rochon a toutefois tenu. «Je crois que les juges ce soir accordaient beaucoup d’importance sur la hauteur du saut. Je suis vraiment content!»

Également en action, Lewis Irving s’est arrêté après les rondes préliminaires. Ratant l’atterrissage de son premier saut, il avait une seconde chance de se rattraper dans la deuxième qualification où six autres places pour la finale étaient en jeu. Le

Québécois n’est pas resté debout sur ses skis et il conclut ses Jeux au 24e rang.

«L’expérience aux Jeux olympiques est incroyable. De me rendre jusqu’ici et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs au monde, c’était mon but cette année. C’est sûr que je suis un peu déçu de mon résultat final, mais je suis encore jeune et il y en aura d’autres», a-t-il indiqué.