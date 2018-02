Olympiques : Ledecka, la championne surprise au super-G

Surréalisme et hallucination aux Jeux de Pyeongchang: la Tchèque Ester Ledecka, double championne du monde de snowboard, s'est avancée masquée pour s'emparer de l'or du super-G devant la fine fleur des championnes alpines, samedi sur la piste de Jeongson.



Reléguée dans l'ombre, la reine de la vitesse Lindsey Vonn ! L'Américaine a seulement terminé sixième (+0.38).



«Sa victoire, c'est toute la beauté du sport», a souligné l'Italienne Sofia Goggia, 11e.



Pendant de longues secondes, les bras ballants, la jeune femme de 22 ans a fixé le tableau d'affichage, incrédule. Non, elle n'avait pas atterri à la réception du dernier saut dans un monde virtuel, mais bien 1/100e devant l'Autrichienne Anna Veith, que les concurrentes étaient déjà venues féliciter à tour de rôle.



L'impression surréaliste s'est poursuivie en conférence de presse, au moment de livrer son ressenti.



«Je pensais que c'était une erreur de chronométrage. Mais tout le monde autour de moi, dans la tribune, criait, alors je me suis dit: tout est vrai», a expliqué la Tchèque... qui avait gardé son masque pour affronter les journalistes.



«Je ne l'enlève pas car c'est mon sponsor», s'est-elle justifiée. Mais le règlement olympique est plutôt strict quant à la visibilité des sponsors personnels... Relancée, Ledecka a alors tout de suite livré une autre version: «Ma victoire n'était pas prévue et je ne suis pas maquillée.»



Un grand-père star de hockey

Avec ou sans masque, pleins feux sur Ledecka, sortie d'une prochaine surprise.



Au temps de la Tchécoslovaquie, Olga Charvatova avait été médaillée de bronze de la descente aux Jeux de Sarajevo, en 1984, et plus récemment, Sarka Strachova, a remporté la médaille de bronze en slalom aux JO-2010 à Vancouver. Mais Ledecka devient ainsi la première Tchèque en or d'un hiver olympique.



La généalogie de Ledecka n'est pas dénuée de gènes sportifs.



Sa mère Zuzana avait pratiqué le patinage artistique au niveau national et surtout son grand-père maternel, Jan Klapac, avait été un joueur de hockey professionnel célèbre, ailier droit de la grande équipe de Tchécoslovaquie, deux fois médaillé aux Jeux (bronze en 1964, argent en 1968), et surtout champion du monde en 1972 à Prague, quand l'équipe locale avait terrassé le grand frère soviétique, mettant fin au règne de l'URSS.



Initiée par Jan au hockey-sur-glace, l'autre grande passion tchèque avec le football, Ester s'est ensuite essayée à d'autres sports (beach volley, windsurf).



Mais la République tchèque a aussi des montagnes et la neige a séduit l'adolescente, notamment le snowboard en vogue, du côté des Monts des Géants. Double championne du monde (slalom et géant parallèles) chez les juniors en 2013 à Erzorium (Turquie), Ledecka a confirmé chez les grandes: or mondial en slalom parallèle en 2015 à Lachtal (Autriche) puis or en géant parallèle en 2017 en Sierra Nevada (Espagne), où elle avait aussi pris l'argent du slalom.



«Aujourd'hui, j'avais la confiance de la snowboardeuse. Au départ, je me suis dit +tu es là, sans pression contrairement à tes adversaires. Fais toi plaisir+. Du ski alpin, j'ai emprunté la vitesse», a synthétisé la championne surprise.



Itinérante



Itinérante depuis deux ans sur le circuit majeur du ski alpin, Ledecka avait en début de saison frappé les esprits en terminant septième de la seconde descente de Lake Louise (Canada), le 2 décembre 2017.



«Son avantage, c'est qu'elle n'est pas spécialisée, mais sa base lui permet de briller dans plusieurs sports», a indiqué Roman Kumpost, vice-président du comité national olympique tchèque, vêtu d'un anorak doré annonciateur de la plus belle des médailles.



Ledecka a réconcilié le ski alpin et le "ski fun", l'ancien et le nouveau monde. Pour le plus grand plaisir des présidents du CIO, Thomas Bach, et de la Fédération internationale de ski, Gianfranco Kasper, qui étaient en tribune principale, par ailleurs bien garnie pour la première fois depuis le début de la quinzaine olympique.



Ester Ledecka devra pour une fois choisir la suite de son programme aux Jeux, entre la descente de ski alpin mercredi, mais précédée de trois jours d'entraînement, et le géant du snowboard, dont les qualifications sont prévues jeudi.