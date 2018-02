Les Ducks l’emportent après une longue séance de tirs de barrage

Nick Ritchie a déjoué Devan Dubnyk d’un bon tir entre les jambières en fusillade et les Ducks d’Anaheim ont défait le Wild du Minnesota par la marque 3-2, samedi à Saint Paul.

L’attaquant était le 11e tireur des siens, le 22e au total, à s’élancer en tirs de barrage.

Ryan Getzlaf et Ondrej Kase avaient également fait mouche plus tôt dans la séance de tirs au but pour les Ducks tandis que Zach Parise et Nino Niederreiter avaient répliqué pour le Wild.

Kase avait également forcé la tenue de la prolongation en touchant la cible au dernier tiers. Corey Perry a aussi marqué pour les visiteurs.

Mikko Koivu et Jason Zucker ont pour leur part fait scintiller la lumière rouge du côté des favoris de la foule.

John Gibson a brillé dans la victoire en réalisant 36 arrêts.

Devan Dubnyk a lui aussi bien paru devant la cage du Wild, bloquant 29 des 31 lancers auxquels il a fait face.