Le Canada surpris par les Tchèques

Les entraîneurs et les joueurs de l’équipe canadienne affirmaient que plusieurs pays avaient des chances de monter sur le podium aux Jeux de Pyeongchang. On peut mettre la République tchèque dans ce lot.

Samedi, à l’aréna de Gangneung devant une bonne foule, elle a surpris le Canada au compte de 3 à 2 en tirs de barrage.

Après une période de prolongation où chacune des deux formations a eu ses chances de mettre fin au match, les Tchèques ont marqué deux fois en fusillade pour se sauver avec la victoire. Petr Koukal et Jan Kovar ont trompé la vigilance de Ben Scrivens avec de belles feintes. Scrivens a fini la soirée avec 19 arrêts.

Pendant ce temps, Wojtek Wolski a été l’unique marqueur du Canada. Pour ce qui est du Québécois Maxim Noreau, il a vécu un moment frustrant.

Alors qu’il était le dernier tireur canadien, le défenseur a effectué une brillante feinte au gardien tchèque Pavel Francouz avant de lancer entre ses jambières. Toutefois, la rondelle a frappé l’intérieur du poteau et n’a pas franchi la ligne rouge.

Des revirements

Comparativement à son premier match du tournoi, la défensive du Canada a connu un match plus ardu en commettant plusieurs impairs. Plusieurs d’entre eux ont mené à des chances de marquer directes et à deux buts des Tchèques.

Ce fut notamment le cas de celui de Michal Jordan qui a créé l’impasse à 2-2 après les 40 premières minutes de jeu. Jordan, qui n’a aucun lien de parenté avec le célèbre joueur de basketball, a sauté sur une rondelle libre dans l’enclave avant de déjouer Scrivens avec un bon tir des poignets dès la 25e seconde du second tiers.

Toutefois, on n’a pas senti la même cohésion chez la formation canadienne. En avantage numérique, plusieurs passes ont manqué de précision et elles brisaient souvent un jeu qui se dessinait bien. On en a eu une preuve lors d’une supériorité numérique de deux joueurs en deuxième période.

Malgré tout, ils ont été en mesure de marquer deux filets.

Encore Bourque

Après un bon départ, les joueurs du Canada se sont rendu compte que le duel ne serait pas aussi facile que celui contre la Suisse.

Après le but de Mason Raymond, Dominik Kubalik a créé l’égalité en battant Scrivens du côté rapproché. Le gardien canadien ne semblait pas prêt sur la séquence et il a paru faible. Toutefois, la faute revient à son défenseur Chris Lee qui avait perdu la rondelle en jonglant avec quelques secondes plus tôt.

Heureusement, la formation canadienne peut compter sur René Bourque. Le gros attaquant a inscrit son troisième but en deux matchs en sautant sur un retour de lancer de Maxim Noreau. Il a même bloqué un lancer en troisième période.

L’ancien du Canadien est vraiment en train d’écrire une belle histoire à ces Jeux olympiques en l’absence des joueurs de la LNH.

Le Canada complétera sa phase préliminaire dès dimanche alors que la troupe de Willie Desjardins croisera le fer avec la Corée, 7 h 10, heure du Québec.