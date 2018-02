Le piège coréen

On aura l’impression d’assister à un affrontement entre David et Goliath, dimanche matin, au moment où le Canada affrontera la Corée au Centre de hockey Gangneung.

Plusieurs pourraient croire qu’on assistera à un massacre en règle, mais il faut faire attention à cette prédiction. Dans le passé, il est arrivé qu’Équipe Canada prenne des nations moins puissantes à la légère et elle a failli se faire jouer un tour.

On se souvient de la rencontre contre la Lettonie lors des Jeux de Sotchi. Le Canada avait dirigé 57 tirs sur Kristers Gudlevskis et il avait arraché un gain de 2 à 1. Les joueurs de la LNH avaient eu besoin de toutes leurs ressources pour gagner ce match.

Est-ce qu’on assistera au même type de scénario contre la Corée, qui en est à ses premières armes aux Jeux olympiques? Est-ce que le gardien canadien Matt Dalton, qui possède la nationalité coréenne, sera en mesure de réaliser un miracle?

Ce sont des questions qui trouveront réponse quelques heures après la première mise en jeu. Sur papier, il est dur de croire que les deux formations se livreront un duel serré. Par contre, on peut être assurés que l’équipe locale donnera tout ce qu’elle a dans le réservoir, de la première à la dernière seconde.

Aux aguets

Il y a un danger qui guette la formation de Willie Desjardins. Celui de penser que la partie est déjà dans la poche avant même qu’elle ne commence. Il n’y a rien de pire pour un groupe de joueurs et d’entraîneurs.

Cependant, les représentants canadiens sont bien au fait de ce piège.

«On les regarde et on trouve que c’est une bonne équipe dans l’ensemble, a souligné Maxim Lapierre. Ils ont donné un bon match aux Tchèques. C’est une équipe bien structurée, avec de la vitesse et du talent. Dans une compétition comme le tournoi olympique, je pense que les équipes qui ont des joueurs d’expérience ne feront pas l’erreur de les sous-estimer. Il faudra être prêt à jouer dans notre structure.»

Ce ne sera pas la première fois qu’Équipe Canada affrontera la Corée dans la dernière année. Elle avait remporté une victoire de 4-2 lors de la Coupe Channel One présentée en Russie, en décembre dernier.

Au cours de cette rencontre, malgré la domination outrageuse des Canadiens au chapitre des tirs au but (57 à 10), les Coréens étaient parvenus à prendre les devants 2 à 1 en première période.

Par la suite, la crème avait fini par remonter sur le dessus. Il n’est pas impossible qu’on assiste au même scénario si les hockeyeurs de l’unifolié sont concentrés sur leur mission, et non pas sur l’identité de leurs adversaires.