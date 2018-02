Kvitova rejoint Muguruza en finale à Doha

La Tchèque Petra Kvitova, 21e mondiale, a fait tomber la numéro un mondiale Caroline Wozniacki samedi pour se qualifier pour la finale du tournoi de Doha, où elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, qui a bénéficié du forfait de la Roumaine Simona Halep, blessée à un orteil.

La Danoise, lauréate des Internationaux d'Australie, a servi deux fois pour le match dans la deuxième manche mais a dû s'incliner 3-6, 7-6 (3), 7-5 en plus de deux heures et demie, sonnée par les coups surpuissants de la Tchèque, en grande forme en ce moment puisqu'elle est invaincue depuis le 16 janvier, avec notamment une victoire à Saint-Pétersbourg.

«Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis juste venue jouer, j'ai été un peu folle dans ma tête et je me suis mise à rentrer toutes (mes frappes) de n'importe où sur le court», a jubilé la joueuse de 27 ans, commentant son joli retour dans le match.

La 21e mondiale, qui a remporté son quatrième duel de rang contre Wozniacki, visera dimanche son second titre de l'année, après celui glané en Russie il y a deux semaines. Elle retrouvera le top 15 lundi.

«Dans le jeu décisif, quand j'étais menée 3-1, j'étais vraiment mécontente contre moi-même. Du coup, j'essayais de frapper quelques coups gagnants. Et voilà comment le match s'est terminé», a ajouté Kvitova.

«C'est vraiment décevant de ne pas conclure alors que j'avais deux balles de match dans le deuxième set. Elle a joué de manière agressive et j'ai commis quelques fautes non provoquées. Je me sens frustrée parce que j'avais en des chances», a réagi la Danoise qui se consolera peut-être avec sa place de numéro un mondiale, qu'elle a réussi à sauver pour une poignée de points devant Halep.

La Roumaine, justement, aurait pu passer en tête du classement, mais elle a dû déclarer forfait vendredi, malgré sa qualification pour les demi-finales, en raison d'une tendinite à un orteil qu'elle traînait déjà à l'Open d'Australie.

C'est donc Muguruza, 4e mondiale, qui aura la tâche de défier Kvitova. L'Espagnole cherche encore à lancer sa saison, après des résultats en demi-teinte, mais est menée 3-1 dans ses confrontations avec la Tchèque.