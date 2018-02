Karlsson échangé: une possibilité qui serait bien réelle

Les Sénateurs se résigneront-ils à échanger leur vedette Erik Karlsson dans les prochains jours?

La possibilité serait bien réelle et il ne faut pas sursauter s’il change bientôt d’adresse, prévient l’ancien joueur Nick Kypreos, maintenant à l’emploi de Sportsnet.

«Je continue de me faire dire la même chose et c’est "ne sois pas surpris si Erik Karlsson est échangé dans les neuf prochains jours"», a-t-il lancé, samedi, sur les ondes de Hockey Night in Canada.

La valeur du Suédois serait à son zénith à l’approche de la date limite des transactions, puisque les équipes pourraient bénéficier de ses services pendant deux tournois printaniers en passant à l’action dès maintenant plutôt qu’au repêchage.

Karlsson deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2019. Son contrat actuel lui rapporte en moyenne 6,5 millions $ par année.

Les Sénateurs, eux, insistent pour indiquer qu'il n'est pas disponible.

«Mais comme m’a dit un directeur général hier, a poursuivi Kypreos, si tu n’es pas disposé à faire de lui le joueur le mieux payé, pourquoi ne pas profiter de sa valeur maximale pour obtenir le meilleur retour?»

L'équipe de la capitale fédérale a demandé à son capitaine une liste d'équipes auxquelles il refuse d'être échangé au mois de décembre.

Deux fois lauréat du trophée Norris remis au meilleur défenseur du circuit, Karlsson revendique 40 points, dont cinq buts, en 52 matchs cette saison, mais présente un différentiel de -25.

L’arrière de 27 ans en a mis plein la vue lors des dernières séries éliminatoires, amassant 18 points en 19 matchs pour guider les Sénateurs jusqu’à la finale de l’Association de l’Est. La formation ottavienne s’était inclinée en deuxième période de prolongation lors du septième match devant les Penguins de Pittsburgh, qui ont ensuite remporté la Coupe Stanley.