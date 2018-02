Jaromir Jagr victime d’une commotion cérébrale

Jaromir Jagr a été victime d’une commotion cérébrale samedi.

Le légendaire Tchèque a quitté prématurément le match de la KHL entre le HC Kladno et le HC Havirov après avoir reçu un coup sournois par-derrière de la part de Marek Sikora.

Jagr a eu besoin de l’aide d’un thérapeute pour sortir de la patinoire. Il y avait un peu de sang sur le collet de son chandail.

Voyez la mise en échec de Sikora dans le tweet ci-dessous :

Legend Jaromir Jagr getting buried from behind. Left the game with a concussion. pic.twitter.com/Hr0DxmClac