Encore un revers pour les Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont subi un sixième revers de suite en s’inclinant par la marque de 1-0 devant les Coyotes de l’Arizona, samedi à Glendale.

Les visiteurs pensaient bien avoir créé l’égalité en troisième période, mais les Coyotes ont utilisé leur droit de contestation et ont eu gain de cause. Après être allé à la reprise vidéo, les officiels ont constaté que Patrick Maroon avait nui au travail d’Antti Raanta sur la séquence qui avait menée au but.

Le gardien des favoris de la foule a obtenu son premier blanchissage de la saison en se dressant devant les 39 tirs auxquels il a fait face. Il a ainsi aidé les Coyotes à décrocher une quatrième victoire consécutive, une première pour eux cette saison.

Cam Talbot a également bien paru devant la cage des Oilers, bloquant 31 des 32 lancers adverses.

Christian Dvorak a été l’unique buteur de la rencontre.