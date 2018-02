Colten Ellis dans la course au titre de recrue de l’année

Filip Zadina et Alexis Lafrenière batailleront jusqu’à la toute fin pour le titre de recrue de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Or, les décideurs du circuit Courteau ajouteront inévitablement le nom de Colten Ellis dans l’équation puisque le gardien de l’Océanic de Rimouski réécrit actuellement le livre des records du hockey junior québécois.

En réalisant son cinquième blanchissage de la saison vendredi dernier contre les Saguenéens de Chicoutimi, Ellis est devenu le premier portier de l’histoire à atteindre ce plateau à sa première saison dans la LHJMQ.

Le jeune homme de 17 ans devance Olivier Bellavance-Roy, Louis-Philip Guindon, Mathieu Bellemare et Francis Leclerc, auteurs de quatre matchs parfaits à leur saison inaugurale.

Déjà qu’il améliore constamment la marque pour le plus grand nombre de victoires, Ellis s’accaparera en plus des records de la meilleure moyenne de buts alloués et du meilleur pourcentage d’arrêts pour un gardien de première année chez l’Océanic.

«Je suis content de contribuer aux succès de l’équipe, mais je suis bien appuyé par mes coéquipiers. Je travaille extrêmement fort depuis l’été passé pour relever le défi qui s’offre à moi. Depuis Noël, tout le monde contribue à faire progresser l’équipe», estime Ellis.

Ses statistiques impressionnent à travers la LHJMQ et aux quatre coins de la Ligue canadienne de hockey. Tout cela pour un gardien qui sera éligible au repêchage de la LNH en 2019.

«C’est mon rêve de gagner ma vie en jouant au hockey, mais je dois prendre cela un match et une étape à la fois. Je travaille avec Michaël Rioux [entraîneur des gardiens de l’Océanic] sur ma technique. Il m’aide beaucoup à atteindre ce niveau d’excellence», ajoute Ellis.

Calme et prestance devant le filet

Au-delà des chiffres et des performances, le gardien de la Nouvelle-Écosse impressionne surtout par son calme et sa prestance sur la patinoire.

Gagnant de la Coupe Telus (championnat national midget) en 2017, Ellis n’hésite pas à défier ses adversaires et est rarement battu sur des lancers anodins.

Devant ce constat, les Screaming Eagles du Cap-Breton doivent regretter amèrement d’avoir échangé ce joyau à l’Océanic. Serge Beausoleil en avait fait l’acquisition en juin dernier contre un choix de première ronde au prochain repêchage.

«De compter sur un gardien solide est une clef majeure. On a un jeune qui est ici pour plusieurs années comme Lafrenière en attaque. Je ne veux pas tenter le diable, mais Colten est régulier

et professionnel dans son approche. J’ai rarement vu cela à 17 ans», indique le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

Périple à Moncton et Halifax

Entre-temps, Ellis devrait retrouver son filet dimanche après-midi alors que son équipe entamera une courte série de deux parties en 24 heures dans les Maritimes.

L’Océanic s’arrêtera d’abord à Moncton avant de se diriger lundi après-midi à Halifax.