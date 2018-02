Claude Julien était de mauvais poil après la cinquième défaite d’affilée des Canadiens, samedi soir, à Las Vegas.

L'entraîneur-chef a coupé court à son point de presse après seulement une minute et demie. Voyez ses brèves explications dans la vidéo ci-dessus.



Julien a cependant eu amplement le temps de livrer l’essentiel de son message : c’était une autre performance inacceptable de la part de ses joueurs.

«On n’est pas du tout satisfait de notre match. Ce n’est pas acceptable, a-t-il indiqué. On ne méritait pas de gagner. On a fait trop d’erreurs, on a trouvé le moyen de perdre. Je suis frustré.»

Par ailleurs, il n’a pas voulu critiquer un joueur en particulier, préférant blâmer «le groupe au complet».