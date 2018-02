Atteint à un œil par une balle, Goffin abandonne

Le Bulgare Grigor Dimitrov, no 5 mondial, a profité de l'abandon du Belge David Goffin, qui a reçu une balle dans un oeil au début de la deuxième manche, pour se qualifier pour la finale du tournoi ATP de Rotterdam, samedi.

Dimitrov, après le gain de la première manche 6-3, servait pour revenir à 1-1 au début de la deuxième.

Sur un passing, sa balle touchait la raquette de Goffin, monté au filet, puis atterrissait dans l'oeil du Belge. Une serviette sur l'oeil, le no 6 mondial était soigné sur le terrain, puis quittait le Central pour ne pas y revenir, annonçant au juge de chaise son abandon plus de cinq minutes plus tard.

Dimitrov, 26 ans, pourrait affronter en finale, la 15e de sa carrière, Roger Federer, dont il était considéré comme le successeur il y a quelques années et à qui il est comparé par l'élégance de son jeu.

Le Suisse, assuré de redevenir à 36 ans no 1 mondial dès lundi, affronte l'Italien Andreas Seppi (81e mondial) dans une seconde demi-finale très déséquilibrée sur papier.