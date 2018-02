Un top 10 pour Dustin Cook en super-G

Le Québécois Dustin Cook a pris le neuvième rang à l’épreuve masculine du super-G, vendredi, aux Jeux de Pyeongchang. C’est l’Autrichien Matthias Mayer qui a décroché le titre olympique de la discipline.

Un chrono de 1 min 24,44 s a permis à Mayer de mettre la main sur sa deuxième médaille olympique en carrière, lui qui avait remporté le titre de la descente à Sotchi, en 2014. Aux derniers Jeux, il avait terminé sixième en super-G.

Le Suisse Beat Feuz (+ 0,13 s) et le Norvégien Kjetil Jansrud (+ 0, 18 s) ont obtenu les médailles d’argent et de bronze. Il s’agit d’un deuxième podium à Pyeongchang pour le Suisse et le Norvégien. Jeudi, en descente, Feuz avait obtenu le bronze tandis que Jansrud avait décroché la médaille d’argent.

À sa première expérience olympique, Cook a obtenu le meilleur résultat canadien avec sa neuvième place. Il a signé un temps de 1 min 25,23 s. Plus tôt en semaine, il s’était classé 32e en descente. L’athlète de Lac-Sainte-Marie avait déjà été sacré vice-champion du monde en super-G, en 2015, à Vail au Colorado.

Les Britanno-Colombiens Manuel Osborne-Paradis (1 min 26,39 s) et Broderick Thompson (1 min 26,45 s) ont pris les 22e et 23e rangs. L’Ontarien James Crawford n’a pas rallié le fil d’arrivée.