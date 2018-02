Tournoi international pee-wee: un pas de plus pour les petits Nordiques

Mine de rien, les petits Nordiques de Québec ne sont plus qu’à deux victoires de leur objectif, celui de revenir au Centre Vidéotron afin de se battre pour le titre de la classe AAA.

Un peu comme ils l’avaient fait la veille, les Bleus ont livré une chaude lutte à leurs adversaires jeudi après-midi, les Red Wings de Detroit, les défaisant au compte de 3-1 pour passer en quarts de finale. «Aujourd’hui, tout le monde est embarqué dans le bateau, a suivi le plan de match. On a travaillé fort. On a une bonne équipe quand on travaille fort, en équipe», a mentionné l’entraîneur Daniel Bédard.

Après une contre-performance lors de leur premier match, dimanche dernier, les Nordiques viennent de disputer deux rencontres à l’image de l’équipe qui montre un dossier de 20-3-3 en saison régulière cette saison. Pour Bédard, le premier match est peut-être arrivé à point, d’ailleurs. «On aurait aimé rester au Centre Vidéotron, mais, oui, cette défaite nous a fait du bien. Lors du premier match, ce n’était pas notre club. On leur a fait comprendre que c’était encore possible, que j’ai gagné deux fois ce tournoi en revenant d’ici. Pour ça, il faut travailler et se sacrifier pour l’équipe. Ce soir, nos gros canons se sont levés.»

Face au Mission de Chicago

Le prochain défi s’annonce de taille pour les Fleurdelisés version pee-wee. En quarts de finale, samedi matin 10 h, ils affronteront le Mission de Chicago, l’équipe classée numéro un aux États-Unis et qui montre un dossier cumulé de 57-5-2 cette saison.

Les Nordiques entameront-ils ce match avec un complexe d’infériorité ?

«Pantoute, vraiment pas. On a de bons joueurs et une bonne équipe», lance sans broncher le jeune attaquant québécois Alex Mercier.

Même son de cloche pour l’entraîneur Bédard. «Chicago, ce sont des jeunes qui ont le même âge que nous. Ça va être un bon match. On ne sera pas favoris, mais...», a-t-il mentionné, sans terminer sa phrase.

Terminé pour les filles

Un peu plus tard en soirée, Équipe Québec Féminin a vu son parcours prendre fin. Les Filles ont subi un revers de 3-2 en tirs de barrage face aux Étoiles du Saint-Laurent.

Encore une fois, la sélection d’étoiles féminine a offert un excellent spectacle aux amateurs présents au Centre Vidéotron. Après avoir pris les devants 2-0, elles ont laissé leurs adversaires revenir de l’arrière et forcer la présentation de temps supplémentaire et finalement s’incliner lors de la fusillade.

La déception était évidente d’ailleurs dans le camp d’Équipe Québec Féminin. Même le directeur général Patrick Dom et le coordonnateur Éric Chiasson n’ont pu retenir leurs larmes en sortant du vestiaire, après être allés féliciter les filles pour leur parcours.

«On a eu nos chances, mais on n’a pas été aussi bonnes que lors des derniers matchs. C’est très décevant pour elles, c’est ça qui fait le plus mal, de voir la déception et la tristesse», a mentionné l’entraîneuse Caroline Ouellette.

Cette dernière se réjouissait que le hockey féminin ait encore une fois fait un pas dans la bonne direction.

«Je leur serrais la main et l’une d’entre elles m’a dit que c’était la première fois qu’elle jouait avec des filles et qu’elle avait adoré. C’est gagnant pour nous, car souvent elles sont isolées dans des régions où il n’y a pas de hockey féminin. Elles savent que bientôt, dans le bantam élite, elles vont pouvoir jouer du hockey féminin et qu’il y a des opportunités extraordinaires par la suite pour elles.»