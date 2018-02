Steven Butler et Adam Braidwood en action au Casino en mars

Les boxeurs canadiens Steven Butler et Adam Braidwood participeront à un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui aura lieu le 31 mars au Cabaret du Casino de Montréal.

Le grand patron d'EOTTM Camille Estephan avait d'ailleurs avancé à TVA Sports, dimanche dernier, que Butler disputera bientôt un combat en finale.

Cependant, l’entreprise de promotion n’a pas dévoilé l’identité des adversaires des deux pugilistes. Outre Butler (22-1-1, 19 K.-O.) et Braidwood (11-1-0, 10 K.-O.), Custio Clayton (13-0-0, 9 K.-O.) et Batyr Jukembayev (11-0-0, 9 K.-O.) grimperont dans l’arène.

Mardi dernier, le Québécois Francis Lafrenière (16-5-2, 9 K.-O.) s’en est pris au clan Butler, qu’il souhaite affronter dans les plus brefs délais.

«Ça va se faire, ce combat-là, a-t-il lancé. Ils ont fait des offres et on a fait des contre-offres. Mais depuis qu'il a gagné son combat [NDLR : contre Uriel Gonzalez par K.-O. au premier round, samedi à Shawinigan], son clan ne se dit plus intéressé.»

Toutefois, le protégé du Groupe Yvon Michel devra précédemment croiser le fer avec Albert Onolunose (22-1-1, 7 K.-O.), le 15 mars, également au Casino.