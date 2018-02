Qatar : Gabriela Dabrowski et Jelena Ostapenko en demi-finale

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière lettone Jelena Ostapenko ont obtenu leur billet pour les demi-finales du tournoi de double de l’Open du Qatar en défaisant l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko et la Serbe Aleksandra Krunic en deux manches de 6-3 et 6-4, vendredi.

La paire gagnante a effacé trois balles de bris lors du dernier jeu de la rencontre pour clore le débat.

Malgré la victoire, Dabrowski et Ostapenko ont éprouvé des difficultés au service, ne mettant en jeu que 49 % de leurs premières balles. Elles ont ainsi offert pas moins de 16 balles de bris à leurs adversaires, mais elles ont résisté 12 fois.

Les gagnantes ont pour leur part arraché le service de Bondarenko et de Krunic à six reprises en sept occasions.

Dabrowski et Ostapenko, sixième raquette mondiale en simple, croiseront maintenant le fer avec les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova en demi-finale.