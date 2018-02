Contrat de six ans de Mikael Backlund avec les Flames

Les Flames de Calgary et l’attaquant Mikael Backlund se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de six ans, a annoncé l’équipe vendredi.

Le joueur de 28 ans empochera 32,1 millions $ pendant la durée de sa nouvelle entente, selon plusieurs médias.

Backlund, qui gagnera 3,575 millions $ cette saison, pouvait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

En 58 matchs cette saison, le choix de première ronde des Flames en 2007 a récolté 34 points, dont 10 buts.

Il a inscrit 104 filets en plus d’amasser 158 mentions d’aide en 519 sorties dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Au terme de la dernière campagne, Backlund a reçu le quatrième plus grand nombre de votes dans la course au trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif. Il avait été devancé par Mikko Koivu, du Wild du Minnesota, par Ryan Kesler, des Ducks d’Anaheim, et par le gagnant, Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.