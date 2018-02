Prêts pour le «Suncoast invitational»

L’Impact de Montréal est de retour en Floride ces jours-ci, mais cette fois, il n’y est pas pour se soumettre à un entraînement quasi-militaire.

Les joueurs du onze montréalais y disputeront plutôt leurs trois derniers matchs préparatoires dans le cadre du tournoi amical «Suncoast invitational», auquel ils participent pour une troisième année consécutive.

Ça commence dès samedi soir au Al Lang Stadium de St. Petersburg, où ils affronteront le club local, les Rowdies de Tampa Bay.

«Demain on va avoir un petit test ici, a mentionné Samuel Piette, vendredi. Je ne sais pas combien ils attendent de partisans, mais je sais qu'ils ont une bonne base ici. Ça va être bien de jouer contre une équipe où on se sent vraiment à l'étranger.»

«On sait qu'ils vont jouer devant leur public, ils n'ont rien à perdre», a souligné l’entraîneur Rémi Garde, avant de rappeler que les Rowdies évoluent en USL, la deuxième division américaine, et non en MLS.

«Ils n'ont pas de pression, nous on en a un peu plus. On va voir comment on réagit, ça va être intéressant.»

Les deux premiers matchs préparatoires du club, contre le Las Vegas Lights et le Fire de Chicago, ont tourné à l’avantage des Montréalais. Surtout, l’équipe n’a pris qu’un but lors de ces deux rencontres.

«On a beaucoup travaillé défensivement, les entraîneurs ont mis beaucoup d'emphase là-dessus pour amorcer la préparation de l'équipe, a indiqué Piette. Ça a très bien été, on a bien joué nos cartes à chaque match. On avait un plan de match très concret, très précis. On a appliqué ça et ça a été très positif pour nous.»

Après le match de samedi contre les Rowdies, l’Impact affrontera l’Union de Philadelphie mercredi à Clearwater, et le New York City FC le samedi suivant, encore une fois au Al Lang Stadium.

Le premier match de la saison de l’Impact en MLS aura lieu le dimanche 4 mars, à Vancouver.

Tous les matchs de l’Impact en MLS seront diffusés à TVA Sports.