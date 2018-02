Piette et Taïder, ça promet

Ils n’ont joué ensemble que pendant la première demie contre Chicago mercredi soir, mais ces 45 minutes ont permis de voir que Samuel Piette et Saphir Taïder risquent de très bien s’entendre.

«Je m’entends très bien avec lui sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Je pense qu’on va former une bonne combinaison », avoue Piette en parlant de son coéquipier.»

«On est deux joueurs qui se complémentent. Je suis défensif et agressif et je suis plus porté sur la récupération de ballon tandis qu’il est très à l’aise sur la balle.»

«Il n’a pas peur de descendre et de venir la prendre des défenseurs ou d’appuyer l’attaque.»

Rémi Garde semble lui aussi enthousiaste quand il parle de ses deux milieux dits défensifs.

«Ce sont des joueurs de talent qui ont de l’expérience, mais ce sont surtout des joueurs qui sont très respectueux des consignes, du groupe et des joueurs qui sont autour d’eux. Ils ont chacun leurs qualités, mais c’est vrai que la relation entre ces deux-là est intéressante.»