Olympiques: Alex Harvey dans le top 10 au 15 km

Se maintenir parmi les prétendants ne suffit pas aux Jeux olympiques. Alex Harvey a constaté une autre fois qu'il fallait s'élever au niveau ultime et il a dû se contenter vendredi du septième rang de l'épreuve individuelle de 15 km en style libre.

Le Suisse Dario Cologna a dynamité la concurrence en s'adjugeant la médaille d'or avec 18 secondes d'avance sur le Norvégien Simen Hegstad Krueger et 23 sur le Russe Denis Spitsov. Le Grison engrange ainsi son quatrième titre olympique en carrière, son troisième dans ce format de course qui lui convient bien, peu importe le style. Champion du 15 km en «skate» aux Jeux de Vancouver, il avait refait le coup en classique à Sotchi il y a quatre ans.

Dernière boucle fatale

Harvey a perdu ses espoirs de podium durant la dernière des quatre boucles de 3,75 km, alors qu'il se situait pourtant au quatrième rang virtuel à la mi-course. Si Cologna apparaissait déjà intouchable après le premier tiers de l'exercice, le Québécois a payé pour les accélérations en deuxième moitié de la part de Spitsov et de Krueger, gagnant du skiathlon de 30 km en ouverture des Jeux.

«Un top 10 comme ça, c'est toujours bon. Aux Jeux, c'est 1-2-3 qui compte, ensuite ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai eu une très bonne course aujourd'hui, mais il manque juste une petite étincelle pour aller chercher le podium», a émis le skieur de Saint-Ferréol, qui a cédé au final 35 secondes à son ami impérial suisse.

«C'est dur à expliquer ce qu'il faut faire pour aller le chercher (le podium). Je pense qu'il s'agit de tomber dans une grosse journée et une bonne journée, mais je sais que ce n'est pas loin. Le but est de faire un podium, c'est certain, mais aujourd'hui, j'ai vraiment skié à 100%. Je ne suis pas parti trop lentement ni trop vite. Je manquais un peu de punch, un peu d'étincelle dans le dernier tour.»

Satisfait d'avoir rebondi

Dans des conditions de courses dites normales pour la première fois depuis le début des Jeux, sous le soleil et avec un vent modéré, Harvey a rebondi de sa décevante 32e place de mardi au sprint individuel. Ses sensations en course l'ont réconcilié avec ses espoirs pour la suite des Jeux, même s'il a dû se résigner vers la fin que le podium ne voulait pas encore de lui.

«Je n'ai pas explosé, je n'ai pas cassé, c'est juste que lorsque tu es dans une super journée, c'est dans les deux ou trois derniers kilomètres que tu accélères. Moi, j'ai l'impression que je restais au même rythme. Quelques autres ont accéléré, tandis que Holund (le Norvégien Hans Chister Holund a terminé 6e) et moi on est resté près l'un de l'autre. Je n'ai pas pu accélérer en fin de course comme il aurait fallu pour aller chercher le podium», a observé l'athlète de 29 ans, qui s'était également tenu dans le coup jusqu'à deux kilomètres de la fin au skiathlon de 30 km de dimanche dernier pour finalement terminer huitième.

Son prochain rendez-vous est prévu avec le relais masculin du 4 X 10 km de dimanche (1 h 15 heure du Québec). Il enchaînera avec le sprint par équipe en compagnie de Len Valjas, mercredi, pour clore ses Jeux avec le 50 km en style classique, le samedi 24.

Résultats

1-Dario Cologna, Suisse, 33 m 43,9 s

2-Simen Hegstad Krueger, Norvège, + 18,3 s

3-Denis Spitsov, Athlète olympique de Russie, + 23 s

7-Alex Harvey, Canada, + 35,5 s

69-Knute Johnsgaard, Canada, + 4 m 5 s

71-Devon Kershaw, Canada, + 4 m 18 s

(119 concurrents, 62 pays)