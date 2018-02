Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 15 février 2018.

Résultats

Caroline 2 – NEW JERSEY 5

New York (Rangers) 0 – NEW YORK (ISLANDERS) 3

Los Angeles 1 – PITTSBURGH 3

Buffalo 2 – OTTAWA 3

Detroit 1 – TAMPA BAY 4

Calgary 4 – NASHVILLE 3

– NASHVILLE 3 Washington 5 – MINNESOTA 2

– MINNESOTA 2 Anaheim 3 – CHICAGO 2

– CHICAGO 2 Montréal 2 – ARIZONA 5

Edmonton 1 – VEGAS 4

Vancouver 1 – SAN JOSE 4

Quatre points pour Kucherov et Ovechkin

Nikita Kucherov (Lightning) et Alexander Ovechkin (Capitals) ont chacun amassé quatre points pour permettre à leur équipe respective de triompher.

Kucherov a porté à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point. Le Russe a obtenu 76 points en 58 parties cette saison, huit points devant son plus proche poursuivant, Johnny Gaudreau (Flames).

Ovechkin a marqué le 34e but de sa saison, au sommet du classement des marqueurs, et est devenu le premier joueur de l’histoire des Capitals à amasser 1100 points. Il est à huit buts du plateau des 600 en carrière. Il deviendrait le 20e joueur de l’histoire à atteindre pareil plateau.

Alexander Ovechkin: des chiffres

Ovechkin est devenu le 61e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1100 points en carrière. Il est le 24e joueur le plus rapide à réaliser pareil fait d’armes, en 978 parties. Jaromir Jagr (novembre 2001) était le dernier joueur à atteindre ce plateau en moins de 1000 parties (825).

Le Russe est devenu le 26e joueur à passer de 1000 à 1100 points en moins de 100 parties (98). Mario Lemieux est celui qui est passé de 1000 à 1100 points le plus rapidement, en 37 parties.

Il s’agit de la 24e fois de sa carrière qu’Ovechkin amasse au moins quatre points dans une rencontre. Depuis 2005-2006, seul Sidney Crosby en a réussi plus (31).

Les recrues continuent d’impressionner

Mathew Barzal (3A), Nico Hischier (1B, 2A) et Clayton Keller (1B, 3A) ont tous connu des soirées productives, jeudi.

Barzal a amassé des aides sur les trois buts des Islanders pour porter son total de points à 62 depuis le début de la saison. Il est devenu la troisième recrue de l’histoire des Islanders à atteindre le plateau des 60 points en une saison après Bryan Trottier (95) et Mike Bossy (91).

Avec 37 points, Nico Hischier est au deuxième rang des pointeurs des Devils. Deux autres recrues chez les Devils ont amassé au moins 30 points cette saison, Jesper Bratt (33) et Will Butcher (30). En 1984-1985, trois recrues des Devils avaient également réalisé pareil fait d’armes : Kirk Muller, John MacLean et Bruce Driver.

Keller a amassé quatre points dans un gain des Coyotes face aux Canadiens. Avec 44 points, il surpasse Yanni Gourde (Lightning) au troisième rang des pointeurs chez les recrues, cinq points derrière Brock Boeser, au deuxième rang. Keller est devenu la première recrue des Coyotes à amasser quatre points dans un match depuis Kyle Turris en 2009.

Soirée de trois points pour Mathew Barzal - TVA Sports

Mathew Barzal: des chiffres

Barzal a amassé au moins trois points dans sept parties cette saison, dont trois rencontres de cinq points.

Barzal est devenu la cinquième recrue depuis 1993-1994 à amasser au moins trois points dans au moins sept duels, joignant Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom et Artemi Panarin.

Barzal (1,05) est l’un des 24 joueurs qui ont obtenu un point et plus par match en moyenne (minimum 40 matchs) cette saison. Depuis 1993-1994, seulement cinq recrues ont terminé leur saison avec un point et plus par match en moyenne. Peter Forsberg (1,06), Alexander Ovechkin (1,31), Sidney Crosby (1,26), Evgeni Malkin (1,09) et Connor McDavid (1,07) ont également réalisé l’exploit.

Un 30e but pour Karlsson

William Karlsson a marqué son 30e but cette saison dans un gain des Golden Knights.

La formation de Las Vegas a obtenu une 21e victoire cette saison au T-Mobile Arena.

Karlsson est devenu le 20e joueur de l’histoire à obtenir au moins 30 buts pour une équipe d’expansion et le quatrième depuis 1990 (Brian Bradley, Scott Mellanby et Geoff Sanderson).

Encore des points pour Hall

Taylor Hall a amassé une aide pour porter sa séquence de matchs avec au moins un point à neuf.

Sa séquence s’est amorcée le 30 janvier lorsqu’il est revenu de blessure après avoir manqué trois matchs. Avant cela, Hall avait obtenu au moins un point dans sept matchs consécutifs.

C’est donc dire qu’il a amassé au moins un point dans un match lors de ses 16 dernières rencontres.

Rare exploit de Murray

Matt Murray a réalisé 34 arrêts pour permettre aux Penguins remporter une 10e victoire consécutive au PPG Paints Arena.

Murray est devenu l’un des 15 gardiens de l’histoire à remporter 60 victoires à ses 100 premiers matchs dans la LNH.

50e jeu blanc pour Halak

Jaroslav Halak a réalisé 50 arrêts pour devenir le 11e gardien depuis 1955-1956 à obtenir un jeu blanc en réalisant 50 arrêts ou plus.

Chez les Islanders, Glenn Healy avait déjà réalisé l’exploit en 1990 (51 arrêts).

Ben Scrivens (Oilers) est celui qui a réalisé un jeu blanc avec le plus d’arrêts, avec 59.

