10 transactions mémorables à la date limite

La date limite des transactions approche à grands pas dans la Ligue nationale de hockey.

À quelques jours seulement du 26 février, voici un palmarès des échanges les plus mémorables de l’histoire à la date butoir.

Dino Ciccarelli (1989)

En 1989, les North Stars et les Capitals ont conclu un pacte bénéfique aux deux équipes.

Le club du Minnesota a échangé le prolifique attaquant Dino Ciccarelli et le défenseur Bob Rouse à Washington contre deux autres légendes, l’attaquant Mike Gartner et le défenseur Larry Murphy.

Ciccarelli a eu un impact immédiat avec les Capitals, touchant 12 fois la cible à ses 11 premiers matchs. Et il ne s’est pas arrêté là, inscrivant plus de 100 buts au cours des trois prochaines années.

Gartner (84 points en 80 matchs en 1989-1990) et Murphy (68 points en 77 matchs) ont aussi répondu aux attentes à leur endroit.

On peut donc parler d’une bonne transaction pour les deux clubs.

Raymond Bourque (2000)

Qui ne se souvient pas de celle-là?

En 2000, les Bruins ont échangé l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, Raymond Bourque, et un autre futur membre du Temple de la renommée, l’attaquant Dave Andreychuk, à l’Avalanche en retour des attaquants Brian Rolston et Samuel Pahlsson, de même que le défenseur Martin Grenier et un choix de premier tour, devenu Martin Samuelsson, qui a disputé seulement 14 matchs dans la LNH.

Alors sur le point de prendre sa retraite à 39 ans, Bourque a décidé de jouer une autre année. Sage décision! Après avoir amassé un impressionnant total de 59 points en saison, il en a ajouté 10 dans les séries pour aider l’Avalanche à enlever les grands honneurs.

Bourque a alors enfin pu soulever la coupe pour la première fois. Et mettre un point d’exclamation à sa fabuleuse carrière!

«Butch» Goring (1980)

En 1980, les Islanders ont donné un second souffle à Robert «Butch» Goring en s’adjugeant ses services des Kings en retour de l’attaquant Billy Harris et du défenseur Dave Lewis.

Auteur de quatre saisons d’au moins 30 buts, il a engrangé un point en moyenne à ses 39 premières présences en séries à New York.

Goring a été un membre important de la dynastie des Islanders qui a remporté quatre fois de suite la Coupe Stanley entre 1980 et 1983.

Ulf Samuelsson, Ron Francis et Grant Jennings (1991)

En 1991, les Penguins ont eu un éclair de génie en ajoutant Ulf Samuelsson, Ron Francis et Grant Jennings à leur talentueux effectif en retour de John Cullen, Jeff Parker et Zarley Zalapski, des Whalers.

Même si Cullen et Zalapski ont bien fait à Hartford, les Penguins ont eu le dessus en raison de leurs deux championnats consécutifs (1991, 1992).

Samuelsson a d’ailleurs marqué le but gagnant en 1991 et Francis l’a imité au printemps suivant.

Andy Moog/Bill Ranford (1988)

C’est toujours un luxe d’avoir deux bons gardiens sous la main.

Comme ils avaient déjà un certain Grant Fuhr dans leur formation, les Oilers ont échangé son substitut, Andy Moog, aux Bruins contre un autre gardien, Bill Ranford, l’attaquant Geoff Courtnall et un choix de deuxième tour au repêchage de 1988.

En 1990, c’est ce même Ranford qui a conduit les Oilers jusqu’à la conquête de la Coupe Stanley. Pour ajouter l’insulte à l’injure, en grande finale, les Oilers ont triomphé de... Moog et des Bruins en cinq matchs.

Brett Hull (1988)

C’est un véritable vol! L’échange qui a fait passer Brett Hull des Flames aux Blues en 1988 est l’un des plus disproportionnés de l’histoire.

En plus du franc-tireur, les Blues ont acquis le méconnu Steve Bozek contre les vétérans Rick Wamsley et Rob Ramage.

Hull a d’ailleurs connu les meilleurs moments de sa carrière à St. Louis. Il y a notamment atteint cinq années de suite le plateau des 50 buts (successivement 72, 86, 70, 54 et 57) et reçu le titre de joueur le plus utile à son équipe.

Même si les Flames se sont fait voler dans cette transaction, l’expérience de Wamsley et de Ramage leur a aidé à gagner la Coupe Stanley l’année suivante. C’est donc un mal pour un bien.

Crédit photo : AFP

Jeff Carter (2012)

L’acquisition de Jeff Carter en 2012 a été la dernière pièce du casse-tête assemblée par les Kings pour finalement gagner le gros trophée pour la toute première fois de leur histoire.

Ils ont même répété l’exploit deux ans plus tard.

Carter a participé activement à ces deux conquêtes, particulièrement celle de 2014, où il a cumulé 25 points en 26 matchs.

Et il est toujours là! Encore aujourd’hui, il demeure l’une des plus redoutables armes offensives des Kings, qui comptent sur son imminent retour pour améliorer leur sort au classement en vue des prochaines séries.

Marian Hossa/Pascal Dupuis (2008)

Pour le directeur général Ray Shero, le fait d’avoir inséré Marian Hossa et Pascal Dupuis des Thrashers en 2008 au sein de la dangereuse attaque des Penguins a grandement contribué à procurer à son équipe un billet pour la finale de la Coupe Stanley.

Hossa a mené les Penguins pour les buts ce printemps-là avec 12. Il a quitté le bateau l’année d’après pour se joindre aux Red Wings.

Dupuis, lui, y a passé les huit saisons subséquentes. C’est d’ailleurs à Pittsburgh que l’analyste de TVA Sports a conclu sa carrière.

Le coût payé s’est avéré très raisonnable : Colby Armstrong, Erik Christensen, l’espoir Angelo Esposito et un choix de premier tour (Daulton Leveille).

Habituellement, on dit que l’équipe qui a obtenu le meilleur joueur «remporte» l’échange. Dans ce cas précis, Shero peut se targuer d’avoir eu les deux!

Martin Saint-Louis (2014)

Le 5 mars 2014, une page d’histoire du Lightning s’est tournée lorsque Martin Saint-Louis a fait ses adieux, après une longue association de 13 ans.

En retour de l’attaquant québécois et d’un choix de deuxième tour au repêchage de 2015 (devenu Oliver Kylington), le Lightning a mis la main sur le défenseur Ryan Callahan et des choix de premier tour en 2014 (Josh Ho-Sang) et en 2015 (Anthony Beauvillier), de même qu’une sélection de septième tour en 2015 (Ziyat Paigin).

Après des débuts boiteux avec les Rangers (un seul but en 19 matchs), Saint-Louis est parvenu à guider l’équipe new-yorkaise jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Au-delà de ses performances sur la glace durant les séries de 2014 (15 points en 25 matchs), on se rappelle tous des circonstances tragiques entourant sa nouvelle aventure, lui qui a perdu subitement sa mère en mai, en plein tournoi printanier.

Rassemblés autour du vétéran, les «Blueshirts» ont éliminé successivement les Flyers, les Penguins et les Canadiens, avant de s’incliner devant les Kings en grande finale.

Filip Forsberg (2013)

David Poile a sa place dans ce palmarès grâce au coup d’éclat qu’il a réalisé le 3 avril 2013.

Le grand manitou des Predators a réussi à soutirer aux Capitals un jeune attaquant prometteur âgé de seulement 18 ans à l’époque : un certain Filip Forsberg, aujourd’hui pièce maîtresse des derniers finalistes de la Coupe Stanley, considérés parmi les principaux favoris cette année.

Pour l’obtenir, Poile n’a eu besoin que de se départir de deux attaquants : Martin Erat et Michael Latta.

Les «Caps» voyaient loin en 2013. Les champions de la défunte section Sud-Est croyaient ainsi avoir tous les ingrédients pour faire un long bout de chemin dans les séries, mais la réalité a été fort différente, alors qu’ils ont été éliminés par les Rangers dès le premier tour.