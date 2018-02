L’engouement pour les Golden Knights se fait sentir jusqu’à Montréal

L’engouement pour les Golden Knights de Las Vegas ne se dément pas.

Même à Montréal, l’équipe d’expansion de la LNH est très populaire.

Pour le prouver, le reporter de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir a tenté de trouver au centre-ville une casquette au logo des Golden Knights. Vous verrez dans la vidéo ci-dessus que c’était une difficile mission.

«Nous n’en avons plus depuis novembre, indique Yanic Giguère, directeur des achats chez Sports Experts. Et on ne peut plus en ravoir puisque les compagnies sont en rupture de stock.

«C’est l’effet de nouveauté. Chaque fois qu’une nouvelle équipe arrive dans la LNH, c’est toujours très populaire la première année.»

Les Canadiens ont d’ailleurs rendez-vous avec les Golden Knights samedi soir. Ce match sera présenté sur nos ondes à compter de 18h.